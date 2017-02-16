Максакова нагло врала о втором гражданстве

Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов прокомментировал заявление экс-депутата Госдумы Марии Максаковой о наличии у нее немецкого гражданства. Единоросс назвал оперную диву лгуньей.

"В интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья", – написал Неверов на своей странице в Facebook.

По словам секретаря генсовета "Единой России", Максакова еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, яростно доказывала, что у нее есть только российское гражданство. Оперная певица уверяла, что хочет посвятить жизнь служению Родине.

"А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь – сплошная фальшь. Говорит, рада, что не отказалась от второго гражданства. То есть радуется тому, что обманула людей, нарушила закон", – отметил Неверов.

Парламентарий добавил, что его устраивает отсутствие Максаковой и ее мужа в списках депутатов Государственной думы VII созыва. "Предателей везде не любят, и красивый город Киев – не исключение", – заключил он.

Напомним, 14 февраля стало известно, что Максакову уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных, где она работала старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Ее учеников распределили между другими педагогами.

Позже в интервью экс-депутат Госдумы заявила, что не получала официального уведомления об увольнении. По ее словам, уголовное дело в отношении мужа, бывшего парламентария Дениса Вороненкова, с которым она бежала на Украину, полностью сфабриковано. Также Максакова отметила, что наряду с российским сохранила немецкое гражданство, так как родилась в Германии.