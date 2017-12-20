Следствие по авиакатастрофе с доктором Лизой затягивается

Расследование крушения самолета Минобороны России Ту-154, которое произошло 25 декабря 2016 года, затягивается. Специалистам потребуется еще несколько месяцев для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Продление следствия на этот раз связали с необходимостью проведения экспертизы и сбора исчерпывающих доказательств по уголовному делу. Однако, специалисты не знают, сколько точно потребуется времени на сбор всех данных, пишет газета "Известия".

"Вполне возможно, что это – не последнее продление срока следствия в связи с тем, что сейчас проводится сложная экспертиза, завершить которую в короткие сроки не представляется возможным", – рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

В свою очередь глава государственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи родственникам погибших министр транспорта России Максим Соколов попросил СМИ воздержаться от распространения недостоверных фактов о трагедии, полученных из различных неофициальных источников. Он призвал дождаться оглашения официальных результатов расследования.

Как писали Dni.Ru, 25 декабря 2016 года в Черном море в районе Сочи разбился принадлежащий Министерству обороны Ту-154, на котором в Сирию должны были прилететь музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ, а также Доктор Лиза. Всего на борту находилось 92 человека -восемь членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.