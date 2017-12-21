Россиян травят опасной колбасой

Эксперты Роскачества исследовали самый популярный продукт новогоднего стола – сервелат. На проверку по 97 показателям отправились 28 самых популярных в нашей стране торговых марок варено-копченой колбасы.

В колбасе искали антибиотики, токсины, пестициды, консерванты и гормоны. Также сервелат проверили на канцерогены и наличие посторонних ДНК.

Специалисты отметили, что сервелат – это не название самой колбасы, а вид определенного рисунка на срезе. При этом продукт может быть как варено-копченым, так и сырокопченым. По итогам исследования сотрудники Роскачества назвали девять торговых марок сервелата, которые покупать не стоит.

Антибиотики в избыточном количестве нашли в товарах пяти фирм. Это "Черкизовский", "Стародворские колбасы", "Дмитрогорский", "Великолукский мясокомбинат" и "Йола агрохолдинг". Нарушения выявили и в сервелате "Атяшево", "Мясной дом Бородина 1997", "Натуральные продукты "Малаховский" и "Фамильные колбасы".

В некоторых образцах нашли сою, кукурузу и другие ингредиенты, не заявленные на этикетке. Отмечается, что в исследуемой колбасе ДНК кошек, собак и мышей не выявлено.

Качественным сервелатом признали продукцию таких торговых марок, как "ВкусВилл", "Дымов", "Царицыно", "Останкино", "Владимирский стандарт", "Горин продукт", "Егорьевская", "Иней", "Клинский", "Кортлав", "Микоян", "Мясницкий ряд", "Мясновъ", "Папа может", "Пит-Продукт" и "Рублевский".