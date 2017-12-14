Осенний призыв на Украине стал катастрофой

Осенняя призывная кампания на Украине стала самой скандальной за последние годы. Более двух третей подлежащих призыву юношей не пожелали встречаться с военкомами.



Военные комиссариаты за время осеннего призыва должны были призвать более 10 тысяч молодых людей. Однако за неделю до окончания кампании норму подняли до 12,4 тысячи. Сотрудники военкоматов проявили рвение, хватая молодых людей ночных клубах и барах. "Набранных" таким образом призывников пытались заставить пройти медкомиссию – без этого юношу не имеют права призвать в ВСУ.

Уклонистов на сей раз оказалось как никогда много. Их списки размещали в соцсетях. Тем не менее, как заявили в Киевском областном военкомате, первые два этапа оповещения призывников практически провалились. На повестки отреагировали только 3,9% военнообязанных, а остальные "приглашения" в военкоматы проигнорировали. Тогда военные и приняли решение разыскивать, задерживать и доставлять уклонистов в военкоматы.

Призыв на срочную службу существовал на Украине до 2013 года. В последние довоенные призывы количество призывников составляло около 7,5 тысяч человек. Набирали их без труда – тем более, что на работу в силовые структуры брали только после срочной службы. А в октябре 2013 года президент подписал указ, в соответствии с которым с 1 января 2014-го призыв был приостановлен, комплектование армии должно было производиться исключительно на контрактной основе.

Однако со сменой власти и началом войны на Донбассе призыв был возобновлен. Длительность срочной службы при этом продлили до 1,5 лет, а призывной возраст увеличили с 25 до 27 лет, правда, призывать стали не с 18, а с 20 лет, напоминает РИА Новости Украина.