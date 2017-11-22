Комиссию по крушению Ту-154 обвинили в подлоге

"Комиссия Миллера", расследовавшая катастрофу самолета президента Качиньского, ввела общественность в заблуждение. Глава Минобороны Польши обвинил экспертов в подлоге и направил соответствующее заявление в прокуратуру.

Варшава не оставляет попыток свалить на Москву вину за авиакатастрофу 201 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. В новой интерпретации событий, представленной министерством обороны, замешана и корпоративная солидарность.

Комиссия по расследованию событий 10 апреля 2010 года пришла к выводу: трагедия произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости. А прослушав запись переговоров в кабине, эксперты убедились, что пилотам не оставили выбора: им приказали заходить на посадку. Приказ исходил, как определили по голосу, от главнокомандующего ВВС Польши Анджея Бласика.

Именно это утверждение, по словам министра обороны Польши, ложно. "Действительно, члены "комиссии Миллера", прокуратура и суд получат заявление о том, что они несут ответственность за подтверждение неправды – по крайней мере, по четырем пунктам", – сказал Антони Мачеревич в эфире польского телеканала Republica.

Самолет с высшим руководством Польши, включая президента страны Леха Качиньского, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) изначально называл причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости. МАК не выявил признаков подрыва Ту-154 и пришел к выводу, что причиной крушения стало снижение самолета ниже безопасной высоты. Президент России Владимир Путин в прошлом году заявил, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из окружения Качиньского. По словам Путина, этот человек потребовал от пилотов совершить экстренную посадку. Сначала пилоты отказались, однако им не оставили выбора.