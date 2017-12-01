Украинская разведка опозорилась из-за коррупции

Служба безопасности Украины не справилась с заданием руководства страны. Разведчики СБУ провалили хитрый план по поимке коррупционеров.

Председатель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник обвинил коллег из СБУ в срыве всех операций, в которых были задействованы офицеры под прикрытием. Дошло до того, что агента задержали при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства.

Офицер выполнял задание и по легенде должен был подкупить представителя госведомства, но его почему-то задержали сотрудники СБУ. Коррупционную схему так и не удалось выявить из-за несогласованности действий двух организаций. Недоразумение прокомментировал генпрокурор Украины, заявивший, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией, сообщает РИА Новости.

Несколько дней назад президенту Украины в очередной раз посоветовали бороться с коррупцией, а не изображать это. Призыв прозвучал от посла Евросоюза. На ежегодном заседании членов Европейской бизнес-ассоциации Хьюг Мингарелли предъявил ультиматум украинскому лидеру.

"Вы должны придерживаться верховенства закона и побороть коррупцию. Без преодоления коррупции на Украине не будет успехов в экономике, невозможно будет привлечь иностранных инвесторов и создать рабочие места для граждан", – сказал посол Евросоюза на Украине.

Дипломат напомнил президенту, что Киев должен до конца этого года создать антикоррупционный суд. В противном случае Украина останется без поддержки Европы.

Напомним, что Брюссель неоднократно предупреждал Киев о необходимости борьбы с коррупцией – подобные заявления звучат постоянно, но президент Украины их как будто не слышит. Во всех своих бедах Петр Порошенко и его окружение традиционно винят Москву.