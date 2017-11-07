Осквернение Вечного огня в Киеве возмутило Россию

В Киеве неизвестные залили цементом мемориал Вечный огонь в городском парке Славы. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, произошедшее является кощунством, несовместимым с европейскими ценностями.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил сожаление, что подобные вещи уже не редкость на Украине. "В этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов, которые очень комфортно себя чувствуют в сегодняшней Украине" , – передает слова министра RT.

Инцидент в Киеве прокомментировал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал совершивших акт вандализма "рядовыми отморозками". Парламентарий отметил, что ничуть не удивится, если соответствующие указания поступили напрямую от украинских властей.

По мнению депутата, одной из причин подобных инцидентов может быть зависимость Киева от иностранных партнеров. "Чем недоразвитее страна, тем она более зависима от мнения влиятельных лиц, чем более шестерочное у нее положение, тем более агрессивны там русофобские настроения", – пояснил Милонов. Ситуация с осквернением Вечного огня – наглядный тому пример, добавил депутат.

Вечный огонь в Киеве залили цементом. Просто вспомните, сколько украинцев сражалось в Красной армии и в чью память горел этот Вечный Огонь. pic.twitter.com/BUQKF9h6JW — Голос Мордора (@spacelordrock) 7 ноября 2017 г.

Напомним, во вторник, 7 ноября, неизвестные залили восьмью ведрами цемента мемориал Вечного огня в киевском парке Славы. О происшествии сообщил один из прохожих. На место прибыл наряд полиции. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

В Киеве вандалы залили цементом вечный огонь...



Свидомые упыри могут погасить пламя вечного огня, но они не смогут истребить людскую память pic.twitter.com/cVKgmPyIv1 — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) 7 ноября 2017 г.

В руководстве украинской столицы потребовали привлечь виновных к ответственности. Как отметил зампред городской администрации Алексей Резников, подобные инциденты являются неуважением к истории и памяти героев. "Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали", – сказал депутат.

А в Киеве внуки фашистов залили цементом вечный огонь. На международной арене все по плану. — Борисыч (@Borisich_glass) 7 ноября 2017 г.

Это уже не первый случай вандализма по отношению к Вечному огню в украинской столице. Так, в апреле неизвестные злоумышленники похитили бронзовые детали с мемориала.

