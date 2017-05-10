На Украине ветеранов бросили на произвол судьбы

Глава Днепра Борис Филатов заявил о прекращении финансирования ветеранских организаций из городского бюджета. Вместе с тем он намерен выделять деньги Союзу ветеранов АТО.

О своем решении Борис Филатов сообщил в Facebook. "С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех ветеранских организаций", – написал глава Днепра.

"Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46-го года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами. Навсегда. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование Союзу ветеранов АТО", – добавил Филатов.

На Украине в последнее время наблюдается негативное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и памяти о тех событиях. В День Победы в Днепре произошли столкновения с радикалами: травмы получили восемь участников мероприятий. В ряде городов были задержаны десятки граждан за распространение коммунистической символики.

Как писали Dni.Ru, украинские "патриоты" устроили скандал из-за выделения денег организациям ветеранов ВОВ. Поводом стало утвержденное 4 мая Министерством соцполитики решение о прямом бюджетном финансировании ветеранских общественных организаций.

Граждан Украины, негативно относящихся к советскому прошлому страны, взбесила эта новость. Средства стоило потратить на поддержку военных действий в Донбассе, уверены они.