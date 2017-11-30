Россиянам предрекли теплый декабрь

Температура первого зимнего месяца будет выше нормы. Особенно это касается северных регионов нашей страны.

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, только на юго-востоке России температура будет около нормы или ниже.

По прогнозам, на северо-западе — в Карелии, Архангельской области и республике Коми, а также на востоке Центрального округа, в Поволжье и Красноярском крае снега выпадет больше, чем обычно.

А вот в Томской, Омской и Кемеровской областях ожидается дефицит осадков, передает РИА Новости. В Москве в первый зимний день может выпасть до десяти миллиметров осадков, что составляет около 18% месячной нормы. В декабре она равна 56 миллиметрам, сообщает "Интерфакс".

Публикация от Стена on-line (@online_stena) Ноя 29 2017 в 11:39 PST

По предварительным расчетам Росгидромета, в ночь на 1 декабря прирост осадков может составить до двух миллиметров, днем – до восьми миллиметров. Вероятность такого сценария синоптики оценивают в 85%.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о неблагоприятных метеоусловиях в связи с прохождением мощного циклона через Центральный федеральный округ. Сообщалось, что с 1 декабря ожидается гололедица, сильный ветер, снегопад и налипание мокрого снега.

Публикация от Анапа . (@bcvanapa) Ноя 30 2017 в 2:18 PST

По словам Романа Вильфанда, непогода продлится всю ночь на субботу и продолжится 2 декабря. Также он добавил, что такие погодные условия коснутся сразу нескольких регионов страны, в том числе Черноземья и Юга России.