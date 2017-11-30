Россиянам предрекли теплый декабрь
По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, только на юго-востоке России температура будет около нормы или ниже.
По прогнозам, на северо-западе — в Карелии, Архангельской области и республике Коми, а также на востоке Центрального округа, в Поволжье и Красноярском крае снега выпадет больше, чем обычно.
А вот в Томской, Омской и Кемеровской областях ожидается дефицит осадков, передает РИА Новости. В Москве в первый зимний день может выпасть до десяти миллиметров осадков, что составляет около 18% месячной нормы. В декабре она равна 56 миллиметрам, сообщает "Интерфакс".
По предварительным расчетам Росгидромета, в ночь на 1 декабря прирост осадков может составить до двух миллиметров, днем – до восьми миллиметров. Вероятность такого сценария синоптики оценивают в 85%.
Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о неблагоприятных метеоусловиях в связи с прохождением мощного циклона через Центральный федеральный округ. Сообщалось, что с 1 декабря ожидается гололедица, сильный ветер, снегопад и налипание мокрого снега.
По словам Романа Вильфанда, непогода продлится всю ночь на субботу и продолжится 2 декабря. Также он добавил, что такие погодные условия коснутся сразу нескольких регионов страны, в том числе Черноземья и Юга России.
Из-за болезни артиста отменены несколько спектаклей
Звезда сезона дала откровенное интервью Dni.Ru
Ради голосистого артиста девушка бросила бизнес-партнеров
Президент протянул руку симпатичной девушке