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Общество

Когда в Москву придет зима

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Климатическая зима придет в столицу уже в ближайший понедельник, 20 ноября. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в начале следующей недели в Москве заметно похолодает и появятся первые сугробы, передает НСН

Температура воздуха в понедельник будет колебаться около ноля. Со вторника, 21 ноября, столбики термометров опустятся ниже нуля.

Синоптик отметил, что снегопад, который начнется 20 ноября, наметет первые сугробы. Толщина снега может достигнуть пяти сантиметров.

17 ноября 2017, 16:15

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