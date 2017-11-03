Девушка устроила "голое" дефиле в офисе
На попавших в Сеть кадрах видно, как молодая брюнетка в одних туфлях и солнечных очках идет сквозь живой коридор из своих коллег. Таким образом глава компании решил поддержать боевой дух сотрудников. Судя по видео, те наслаждаются зрелищем. Они подбадривают героиню ролика криками, аплодисментами и свистом.
На кадрах видно, что девушка не ощущает никакого дискомфорта. Она улыбается и ведет себя раскованно. После своей акции она вернулась к работе. Однако, как сообщает Daily Mail, через некоторое время героиня ролика написала заявление об увольнении.
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