Девушка устроила "голое" дефиле в офисе

Девушка продефилировала обнаженной по своему офису в Варшаве. Начальник обещал заплатить ей за это.

На попавших в Сеть кадрах видно, как молодая брюнетка в одних туфлях и солнечных очках идет сквозь живой коридор из своих коллег. Таким образом глава компании решил поддержать боевой дух сотрудников. Судя по видео, те наслаждаются зрелищем. Они подбадривают героиню ролика криками, аплодисментами и свистом.

На кадрах видно, что девушка не ощущает никакого дискомфорта. Она улыбается и ведет себя раскованно. После своей акции она вернулась к работе. Однако, как сообщает Daily Mail, через некоторое время героиня ролика написала заявление об увольнении.