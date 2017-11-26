Москвичи пережили самую морозную ночь осени

Ночь на 26 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени, рассказали в Гидрометцентре. Температура воздуха в городе опустилась до 3,9 градуса мороза.

Все лето погода подкидывала москвичам и гостям города неприятные сюрпризы – бури, ураганы и внезапные похолодания, вызванные арктическим ветром, сменялись короткими передышками хорошей погоды. Однако с наступлением осени погода стала более предсказуемой, и чем ближе подходит наступление зимы, тем холоднее становится в Москве.

В ночь на 26 ноября столбики термометров в столице показывали минус 3,9 градуса, передает "Интерфакс". Как заметили в Гидрометцентре России это самый низкий показатель с начала осени. В Подмосковье оказалось еще холоднее – в Серпухове воздух остыл до 7 градусов мороза.

Синоптики ожидают, что днем в Москве температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Возможно выпадение снега. Скорость порывов ветра может достигать 7-12 метров в секунду. Такие погодные условия создают вероятность образования гололедицы на дорогах.

Отметим, новый температурный рекорд осени не вызвал массового ажиотажа среди москвичей. По всей видимости, к наступлению морозов горожане оказались готовы. Тем более, что подобные температуры для этого времени года не являются чем-то аномальным.

Возможно, что греет пользователей Сети и тот факт, что кому-то в России сейчас еще холоднее. Так, школьники из якутского села Оймякон отправились на учебу при минус 50 градусах. Согласно правилам администрация отменяет занятия только года на улице 52 градуса мороза. Причем действует эта поблажка только для учащихся с первого по пятый классы.

А вот в селе Русское Устье в Якутске дети столкнулись с проблемами уже при минус 27 градусах. Скорость ветра там достигала 30 метров в секунду, а видимость снизилась практически до нуля из-за бурана.