Москвичей предупредили об опасной погоде

В столице на 23 ноября объявлен желтый уровень опасности. В мегаполисе ожидается сильный ветер, передает агентство "Москва". "Погода потенциально опасна", – сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столице до конца недели температура воздуха будет снижаться. Ночные показатели в пятницу и субботу могут достигнуть -8 градусов.