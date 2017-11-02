Россиянки назвали необычные места для секса
Как выяснили специалисты, в возрасте от 18 до 25 лет большинство девушек удовлетворены своей сексуальной жизнью (66 %) и лишь 12 % не хватает чего-то неординарного. В возрасте от 25 до 35 лет скучают в постели уже 23% дам. И в возрасте от 35 до 45 лет больше всего недовольных своей интимной жизнью женщин – 36%.
Также на тривиальность секса влияет длительность отношений. 40 % опрошенных, состоящих в отношениях больше пяти лет, признались, что не находят "искры" в постели, в то время как те, у кого роман длится всего лишь год считают так в два раза реже.
Среди тех дам, которые стремятся разнообразить свою интимную жизнь, большинство пользуется вибратором (22%). На втором месте по популярности стоят анальные игрушки (18%), а на третьем – сексуальное нижнее белье (15%). Большинство женщин возбуждаются от элементов БДСМ (30%), ролевых игр (19%) и запахов (18%).
Кроме того, многие респондентки признались, что "огонька" в их отношения с партнером добавляет секс в необычных местах. Так, в список излюбленных уголков для интима вошли кинотеатры, машины, парки, пляжи, лес и природа, поезда и море. Ну а самые отчаянные экстремалки смогли похвастаться сексом на трибуне стадиона "Петровский" и колесе обозрения.
Актер разразился матерной поэмой
Артистка высказалась о поступке мужа
Безутешная женщина поддержала инициативу
Приятель артиста прокомментировал слухи