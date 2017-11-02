Россиянки назвали необычные места для секса

Тренинг-центр "СЕКС.РФ" провел опрос среди российских женщин и выяснил, что они делают для того, чтобы разнообразить свою интимную жизнь. Оказалось, что чем старше дамы, тем скучнее им становится в постели с партнером.

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