Популярность принцессы привела мужа Елизаветы II в ярость

К концу брака леди Ди и принца Чарльза упоминание о Диане приводило ее тестя принца Филиппа в бешенство. Однако королева Великобритании была на стороне Дианы.

Елизавета II сказала супругу, что сочувствует затруднительному положению невестки. Это привело его в ярость, и Филипп заявил, что королева "затягивает" развод Чарльза и Дианы. Его точку зрения разделили дети – Анна и Эдвард.

Позиция Филиппа стала причиной самой серьезной ссоры между ним и супругой за всю их совместную жизнь. Елизавета, как и ее муж, были непреклонны в своей позиции, сообщает Daily mail.

После свадьбы Дианы и Чарльза королева стала внимательно наблюдать за невесткой. Когда папарацци начали преследовать беременную принцессу на Багамских островах, Елизавета вызвала всех редакторов во дворец и попросила оставить будущую мать в покое. В период перед рождением принца Гарри Ее Величеству стало ясно, что невестке сложно адаптироваться к новой роли.

Ситуация усложнилась тем, что принц Чарльз стал вновь встречаться с экс-возлюбленной Камиллой Паркер Боулз. Диана очень страдала от неверности мужа, и свекровь успокаивала ее, советуя терпеть и ждать, когда время расставит все на свои места.

В свою очередь ее муж Филипп отстранился от проблемы. Он пытался ненавязчиво поговорить с Чарльзом о его супружеских проблемах. Но тот поддерживать подобные беседы не желал.

Филипп пытался обратиться также и к принцессе, написав ей десятки писем. В одном из таких он предложил сделать все возможное, чтобы помочь, но признался, что не имеет таланта в качестве советника по брачным отношениям.