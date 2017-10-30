Москвичей предупредили об аномально низком давлении

В понедельник, 30 октября, в столице ожидается рекордно низкое атмосферное давление. К вечеру оно составит 720 миллиметров ртутного столба, передает сетевое издание m24.ru.
Синоптики предупредили, что подобные показатели приводят к значительному ухудшению самочувствия жителей Московского региона. У метеозависимых людей могут появиться головные боли.
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