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Названо отличие мужской и женской мастурбации

Фото: GLOBAL LOOK press/John Rowley
Американские ученые выяснили, почему мужчины и женщины прибегают к самоудовлетворению. С этой целью они опросили 7648 мужчин и 8090 женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
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Специалисты опросили участников и выяснили, как часто они мастурбируют, когда занимались этим в последний раз и насколько довольны своей половой жизнью. Учитывалось и то, имел ли респондент постоянного партнера. 

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Результаты исследования были описаны в журнале Archives of Sexual Behavior. Оказалось, что мужчины и женщины занимаются самоудовлетворением по совершенно разным причинам. 

У представителей сильного пола мастурбация играет компенсаторную роль. Чем меньше у мужчин секса или чем меньше они удовлетворены интимной жизнью, тем чаще они прибегают к рукоблудию.  

Для женщин мастурбация – дополнительный источник удовольствия. Чем чаще у них бывает секс, тем чаще они прибегают к самоудовлетворению для стимуляции. 

Ранее специалисты пришли к выводу, что мастурбация положительно влияет на самооценку и карьерный рост мужчин. Как выяснили ученые, уверенные в себе мужчины занимаются самоудовлетворением не менее четырех раз в неделю. 

"Любители мастурбировать больше заботятся о себе, у них больше уважения к своему телу. В своей практике я давно заметил, что сексуально раскрепощенные люди более позитивны по отношению к самим себе", – пояснил сексопатолог Крис Донаге.  

Автор: Рудольф Великолепный5 октября 2017, 09:11

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