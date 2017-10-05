Названо отличие мужской и женской мастурбации

Американские ученые выяснили, почему мужчины и женщины прибегают к самоудовлетворению. С этой целью они опросили 7648 мужчин и 8090 женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Специалисты опросили участников и выяснили, как часто они мастурбируют, когда занимались этим в последний раз и насколько довольны своей половой жизнью. Учитывалось и то, имел ли респондент постоянного партнера.

Результаты исследования были описаны в журнале Archives of Sexual Behavior. Оказалось, что мужчины и женщины занимаются самоудовлетворением по совершенно разным причинам.

У представителей сильного пола мастурбация играет компенсаторную роль. Чем меньше у мужчин секса или чем меньше они удовлетворены интимной жизнью, тем чаще они прибегают к рукоблудию.

Для женщин мастурбация – дополнительный источник удовольствия. Чем чаще у них бывает секс, тем чаще они прибегают к самоудовлетворению для стимуляции.

Ранее специалисты пришли к выводу, что мастурбация положительно влияет на самооценку и карьерный рост мужчин. Как выяснили ученые, уверенные в себе мужчины занимаются самоудовлетворением не менее четырех раз в неделю.

"Любители мастурбировать больше заботятся о себе, у них больше уважения к своему телу. В своей практике я давно заметил, что сексуально раскрепощенные люди более позитивны по отношению к самим себе", – пояснил сексопатолог Крис Донаге.

