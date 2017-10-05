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Общество

Подсчитано число жертв ядерного удара КНДР

Фото: dni.ru
Эксперты подсчитали, сколько людей могут погибнуть, если Пхеньян нанесет ядерный удар по Сеулу и Токио. По их словам, жертвами агрессии Ким Чен Ына станут два миллиона человек.
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Специалист из Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса Майкл Загурек оценил последствия действий КНДР, если бы удар был нанесен всеми имеющимися в распоряжении страны боеголовками. По мнению ученого, в результате ядерной атаки на Токио и Сеул погибнут 2,1 миллиона человек и около 7,7 миллиона получат ранения, передает телеканал "360". 

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Загурек подчеркнул, что в распоряжении Ким Чен Ына есть 20-25 ядерных боеголовок мощностью 15-25 килотонн. Специалист провел расчеты, сопоставив мощность взрывов ядерных бомб и плотность населения в Сеуле и Токио. 

Ранее эксперты оценили последствия войны США с Северной Кореей. Если Дональд Трамп решится на военные действия против КНДР, урон значительно превысит разрушения, вызванные Чернобыльской катастрофой, написал британский таблоид The Daily Star.

"25 ядерных реакторов в Южной Корее будут уничтожены ответным нападением со стороны КНДР. Это соответствует 25 чернобыльским катастрофам, которые произойдут на Корейском полуострове", – предупредило издание.

Автор: Рудольф Великолепный5 октября 2017, 08:35

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