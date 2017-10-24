Разъяренный Шейнин выгнал поляка из студии в эфире Первого канала

Во время политического шоу "Время покажет" на Первом канале, как всегда, разгорелись нешуточные страсти. Ведущий программы Артем Шейнин с позором выгнал из студии польского журналиста Томаша Мацейчука после того, как он нагрубил украинскому эксперту Виктории Шиловой.

В эфире программы лидер международного движения "Антивойна" Виктория Шилова заявила, что украинцы вовсе не против русского народа. "Президент России сам это сказал. Я говорю это же как представитель украинского народа. Не от Саакашвили (Михаила. – Прим. ред.), не от Гройсмана (Владимира. – Прим. ред.), я говорю от коренного народа", – цитирует эксперта РИА ФАН.

В ответ на эти слова Мацейчук ехидно спросил у коллеги, почему же украинцы массово не восстают против действующей власти. "Потому что убьют", – ответила Шилова.

На это польский журналист заявил коллеге, что на Украине к ее пророссийским взглядам никто не прислушивается, и она ничего не делает. После этого между Мацейчуком и Шиловой завязалась словесная перепалка. В итоге Шейнин был вынужден отобрать у поляка микрофон.

Однако на этом конфликт не был исчерпан. Шилова назвала Мацейчука подстрекателем, после чего снова завязалась жаркая дискуссия. В итоге за грубые нападки на украинку Шейнин выгнал польского журналиста из студии.

Позже об инциденте Мацейчук сообщил на своей странице в Facebook. "Ведущие программы попросили выйти из студии. Вышел. В драку со мной не пошли по понятным причинам. Я не груша для битья, как некоторые импортные клоуны, для которых выступления на российском ТВ – это грань возможностей и мечта жизни", – гордо заявил журналист.