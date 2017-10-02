Шопинг оказался полезнее секса

Нейробиологи неожиданно нашли альтернативу половому акту – шопинг. Согласно их данным, хождение по магазинам стимулирует те же центры удовольствия, что и секс.

Британские нейробиологи проанализировали центры удовольствия и творчества и выяснили, что их стимулирование помогает выйти из депрессии и апатии. При этом оказалось, что шопинг – одна из самых полезных активностей человека, передает Life.ru.

По данным ученых, процесс покупок стимулирует в мозге те же центры удовольствия, что и половой акт. А в некоторых случаях хождение по магазинам активизирует нервные клетки даже лучше, чем секс.

Именно поэтому нейробиологи настоятельно рекомендуют для поднятия настроения отправляться в торговые центры. Однако этот способ действенен не для всех людей, а только для тех, кто действительно любит шопинг.

Те же, кому не нравится "зависать" в магазинах, напротив, устают на 30% быстрее и испытывают резкое снижение умственной активности. По мнению ученых, чтобы шопинг приносил радость и имел антистрессовый эффект, отправляться на него надо в спокойном расположении духа. Кроме того, в процессе хождения по магазинам человек должен испытывать творческое вдохновение.

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