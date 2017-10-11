Ученые объяснили стремление к беспорядочному сексу
Проанализировав многочисленные исследования гиперсексуальности и импульсивного полового поведения, ученые разработали специальную концепцию, объясняющую природу данного состояния. Она была описана в научном журнале Archives of Sexual Behavior.
В своем поведении женщины с нимфоманией и мужчины с сатириазисом проходят несколько стадий определенного цикла. Сначала они переживают сексуальное желание, затем активно ищут объект для его удовлетворения. После этого наступает стадия пресыщения и сексуального истощения, и начинается фаза покоя. После перерыва сексуальное желание снова просыпается, и все повторяется заново.
По словам ученых, одним из факторов поддержания цикла гиперсексуального поведения является когнитивное нарушение, проявляющееся в расстройстве памяти. Авторы работы подчеркнули: несмотря на достаточно большое количество пациентов, страдающих из-за постоянного желания вступать в интимную близость, расстройство до сих пор официально не признано медициной. Американская психиатрическая ассоциация, например, считает, что научные доказательства существования гиперсексуальности отсутствуют.
Напомним, гиперсексуальность – расстройство, при котором человек постоянно испытывает сексуальное возбуждение. Это состояние часто толкает людей к вступлению в беспорядочные и даже опасные половые связи. Этот недуг был ярко продемонстрирован в художественном фильме Ларса фон Триера "Нимфоманка".
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