Изменившаяся Ксения Собчак: Без слез не обошлось

Ксения Собчак рассказала о переменах в личной жизни. Ведущая призналась, что теперь она любит детей, высказалась о муже Максиме Виторгане и их сыне Платоне, и поведала, что довело ее до слез.

После рождения сына Платона Ксения Собчак пересмотрела свои взгляды на жизнь. Теперь у нее в приоритете побольше времени провести с малышом, а еще она куда лояльнее стала относиться к другим детям. "Я вообще изменилась, и да – полюбила детей. Правда, пока только мальчиков, и строго определенного возраста. Я стала заглядывать в коляски, спрашивать: "Кто это у нас? Сколько лет?" А я ведь всегда ненавидела тех, кто так делает. И до сих пор ненавижу", – призналась Собчак.

Ксения отметила, что в воспитании Платона старается не повторять ошибок своей матери Людмилы Нарусовой. "Потому что мама меня, разумеется, очень любила, но по-своему. Она сейчас, например, стоит Платону упасть, сразу охает. И этим пугает ребенка. Я такие мелочи хорошо знаю, потому что постоянно читаю о воспитании", – отметила ведущая.

Собчак рассказала, что умудряется выкраивать в своем плотном графике время для чтения в перелетах. Причем большую часть ее библиотеки теперь составляют книги для родителей. Впрочем, Ксения нашла возможность почитать что-то и из художественной литераторы. А одно произведение и вовсе не оставило ее равнодушной. "Без слез не обошлось", – призналась Ксения.

По словам Собчак, она познакомилась с Максимом Виторганом за три месяца до свадьбы. Он оказался очень скромным и совсем не эгоцентричным. И, как отметила Ксения, у них много общего. "Прежде всего общий бэкграунд: мы выросли в похожих семьях, в одной культуре. Это невозможно переоценить. У нас общие интересы: лучший отдых для нас – вместе сходить в театр, в кино, почитать друг другу вслух книгу. Поспорить о литературе – а мы чаще о ней спорим, чем соглашаемся", – сообщила телеблондинка.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 12 2017 в 5:12 PDT

Собчак совершенно спокойно относится к тому, что в разы зарабатывает больше, чем муж. "Во-первых, самого Максима деньги вообще не волнуют. Он обеспечивает себя, образование своих детей, и он никогда бы не дал мне заплатить за себя в ресторане. Но у него нет тяги к роскоши, спортивным машинам, дорогим часам", – объяснила Ксения.

При этом Собчак призналась, что долго жила с установкой, что мужчина должен ее обеспечивать и делать дорогие подарки. Причем ведущая объяснила это не своей меркантильностью, а высокой самооценкой. "Считала, что я такая офигенная и это нужно ценить. Но потом я поняла, что мужчинам с большими деньгами я – амбициозная, самостоятельная, творческая – не нужна. Им нужен кто-то, кто готов под них подстраиваться, жертвовать своей карьерой. Получается, если мне нужен богатый мужчина, мне нужно измениться. А это не то, чего я хочу", – цитирует Ксению Собчак Glamour.