Сестра рассказала правду о жизни погибшей в Доминикане россиянки

Сестра погибшей в Доминикане россиянки сообщила ранее неизвестные подробности о жизни Натальи. Женщина уверяет, что они созванивались каждый день.

"Мы были очень близки с сестрой. Мы с ней сутки не общались, получается. Как раз она уже погибла и поэтому не было связи. Конечно, я знала, что она поехала туда. Мы общались с ней каждый день. Она с утра вставала и всегда мне звонила. Я была в курсе всех ее дел, я все знала", – сказала женщина.

Кроме того, сестра погибшей рассказала, что решение Натальи о роковом отпуске не было спланировано. "Поездка эта была у нее спонтанная. Она за неделю собралась и уехала. Она хотела неделю просто отдохнуть", – заявила сестра Натальи.

Она рассказала журналистке "Рен-ТВ", что сыном погибшей продолжит заниматься она. "Сейчас приехал отец, будет оформлять на меня доверенность", - сказала женщина. По ее словам, Наталья родила ребенка в Москве, а потом перевезла его к родственникам в Златоуст. Сестра погибшей сказала, что та переехала в столицу сразу после школы, в 17 лет.

Женщину шокируют комментарии в социальных сетях и публикации в СМИ. "Все, что написано. Все, что публикуется, там даже сотой доли правды нет. Поэтому я вообще не хочу ничего комментировать. Такую грязь на нее льют", – возмущается сестра погибшей.

Напомним, погибшую в аварии в Доминикане Наталью обвиняли в оказании эскорт услуг. Якобы, девушка именно этим зарабатывала на жизнь в Каннах и постоянные поездки в теплые страны. Все родственники опровергали эту версию. Александр, отец ребенка Натальи признался, что не слышал ничего о работе женщины в эскорте.

"Я вообще не знаю, чем она занималась. Вот у нас есть общий ребенок. Она разве мне скажет, если это так? Наша семья – если бы такое узнали, то давно бы забрали ребенка, и все. У нас никаких сведений об этом нет", - рассказал он. По словам Александра, у нее всегда все было в порядке с деньгами. Он продолжал общаться с девушкой даже после расставания и переезда, и Наталья рассказывала, что занималась визами, встречала туристов из России и стран СНГ.