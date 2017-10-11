Бердымухамедова оправдали за грубое поведение на встрече с Путиным
Многих пользователей Сети шокировал способ, которым политик передавал щенка российскому лидеру. По словам кинолога, алабаи именно так переносят своих детенышей – держа зубами за шкирку. Мычко отметила, что представители этой породы – одни из самых умных, но обладают при этом исключительным упрямством.
"Что касается алабая, это замечательная порода с необычайно развитым интеллектом, но есть и обратная сторона медали – это ее дикое упрямство. Алабай должен четко представлять границы своих полномочий, когда она знает свое место, то это великолепный друг, прекрасный сторож и, если надо, даже хороший охотник. Я очень рада, что Владимиру Владимировичу сделали такой подарок", – передает слова эксперта РИА Новости.
Кинолог рассказала журналистам: среднеазиатская овчарка (алабай) - довольно древняя порода собак, она сохранялась почти в первозданном виде на протяжении шести тысяч лет. Изначально выведенные для охраны скота от волков сейчас эти собаки пользуются большой популярностью у россиян. Последние годы алабаи находятся на первых местах по числу рождаемости щенков в стране.
По словам президента Российской кинологической федерации Александра Иншакова, со временем список полезных функций породы значительно расширился. "Она показывает себя как прекрасный защитник – великолепно караулит, сторожит, хороший телохранитель – такие помощники нужны президенту. У них это в крови, если над ним поработают, не думаю, что Владимиру Владимировичу требуется именно телохранитель, но верный друг и товарищ нужен всегда", - сказал он журналистам.
Напомним, 11 октября в Сочи президент России Владимир Путин встретился с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Он поздравил российского лидера с прошедшим днем рождения и в честь его 65-летия преподнес трогательный подарок – щенка по кличке Верный.
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