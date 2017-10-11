Бердымухамедова оправдали за грубое поведение на встрече с Путиным

Ведущий российский эксперт по алабаям Елена Мычко не увидела ничего криминального в способе, которым президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов передал щенка Путину. Она уверила журналистов, что для собаки это абсолютно безвредно.

Многих пользователей Сети шокировал способ, которым политик передавал щенка российскому лидеру. По словам кинолога, алабаи именно так переносят своих детенышей – держа зубами за шкирку. Мычко отметила, что представители этой породы – одни из самых умных, но обладают при этом исключительным упрямством.

"Что касается алабая, это замечательная порода с необычайно развитым интеллектом, но есть и обратная сторона медали – это ее дикое упрямство. Алабай должен четко представлять границы своих полномочий, когда она знает свое место, то это великолепный друг, прекрасный сторож и, если надо, даже хороший охотник. Я очень рада, что Владимиру Владимировичу сделали такой подарок", – передает слова эксперта РИА Новости.

Кинолог рассказала журналистам: среднеазиатская овчарка (алабай) - довольно древняя порода собак, она сохранялась почти в первозданном виде на протяжении шести тысяч лет. Изначально выведенные для охраны скота от волков сейчас эти собаки пользуются большой популярностью у россиян. Последние годы алабаи находятся на первых местах по числу рождаемости щенков в стране.

По словам президента Российской кинологической федерации Александра Иншакова, со временем список полезных функций породы значительно расширился. "Она показывает себя как прекрасный защитник – великолепно караулит, сторожит, хороший телохранитель – такие помощники нужны президенту. У них это в крови, если над ним поработают, не думаю, что Владимиру Владимировичу требуется именно телохранитель, но верный друг и товарищ нужен всегда", - сказал он журналистам.

Напомним, 11 октября в Сочи президент России Владимир Путин встретился с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Он поздравил российского лидера с прошедшим днем рождения и в честь его 65-летия преподнес трогательный подарок – щенка по кличке Верный.