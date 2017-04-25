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Общество

Японский губернатор рассказал о дружбе с котом Путина

Фото: кадр youtube.com
В японской префектуре Акита прошел очередной форум председателей региональных законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии. На мероприятии губернатор Норихиса Сатакэ рассказал, как живется коту, которого ему подарил президент России Владимир Путин.
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Пять лет назад российский лидер Владимир Путин подарил губернатору префектуры Акита кота сибирской породы, который получил кличку Мир. Во время форума, в котором приняли участие 12 делегаций, Норихиса Сатакэ заявил, что очень привязался к питомцу.

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"Кот взрослеет на глазах. После того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает японские черты", – сообщается на портале Законодательного собрания Приморского края.

Сатакэ подчеркнул, что гостеприимная Акита всегда рада российским друзьям. Председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик в ответной речи пожелал процветания японской префектуре, "где так уверенно и основательно поселился русский Мир".

Напомним, что в 2012 году Сатакэ подарил Путину щенка акита-ину. Таким образом он выразил благодарность за помощь, оказанную Россией Стране восходящего солнца во время стихийных бедствий. В свою очередь тот передал губернатору сибирского кота. 

Как писали Dni.Ru, в 2013 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил российскому президенту Владимиру Путину лыжный костюм и горные лыжи. В качестве ответного презента он получил бутылку вина 1855 года.

Автор: Людмила Фоканова25 апреля 2017, 08:24

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