Японский губернатор рассказал о дружбе с котом Путина
Пять лет назад российский лидер Владимир Путин
подарил губернатору префектуры Акита кота сибирской
породы, который получил кличку Мир. Во время форума, в котором приняли участие 12 делегаций, Норихиса Сатакэ заявил, что очень привязался к питомцу.
"Кот взрослеет на глазах. После того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает японские черты", – сообщается на портале Законодательного собрания Приморского края.
Сатакэ подчеркнул, что гостеприимная Акита всегда рада российским друзьям. Председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик в ответной речи пожелал процветания японской префектуре, "где так уверенно и основательно поселился русский Мир".
Напомним, что в 2012 году Сатакэ подарил Путину щенка акита-ину. Таким образом он выразил благодарность за помощь, оказанную Россией Стране восходящего солнца во время стихийных бедствий. В свою очередь тот передал губернатору сибирского кота.
Как писали Dni.Ru, в 2013 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил российскому президенту Владимиру Путину лыжный костюм и горные лыжи. В качестве ответного презента он получил бутылку вина 1855 года.
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