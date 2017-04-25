Японский губернатор рассказал о дружбе с котом Путина

В японской префектуре Акита прошел очередной форум председателей региональных законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии. На мероприятии губернатор Норихиса Сатакэ рассказал, как живется коту, которого ему подарил президент России Владимир Путин.

Пять лет назад российский лидер Владимир Путин подарил губернатору префектуры Акита кота сибирской породы, который получил кличку Мир. Во время форума, в котором приняли участие 12 делегаций, Норихиса Сатакэ заявил, что очень привязался к питомцу.



"Кот взрослеет на глазах. После того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает японские черты", – сообщается на портале Законодательного собрания Приморского края.

Сатакэ подчеркнул, что гостеприимная Акита всегда рада российским друзьям. Председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик в ответной речи пожелал процветания японской префектуре, "где так уверенно и основательно поселился русский Мир".

Напомним, что в 2012 году Сатакэ подарил Путину щенка акита-ину. Таким образом он выразил благодарность за помощь, оказанную Россией Стране восходящего солнца во время стихийных бедствий. В свою очередь тот передал губернатору сибирского кота.

Как писали Dni.Ru, в 2013 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил российскому президенту Владимиру Путину лыжный костюм и горные лыжи. В качестве ответного презента он получил бутылку вина 1855 года.