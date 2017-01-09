Она посетила рождественскую службу вместе с президентом и его сыном
Председатель ЛДПР отправил письмо в офис американской нацразведки
Незваный гость поразил ведущих "Би-Би-Си"
"Мне кажется, вы пригласили не того гостя", – заявил Тодд Линдман, прибывший в студию для беседы об избранном президенте США Дональде Трампе. Примечательно, что о возникшей неловкой ситуации сообщили в Сети сами сотрудники "Би-Би-Си". Спустя два дня после эфира ролик до сих пор обсуждают в интернете.
When you have the wrong guest on @BBCBreakfast ��https://t.co/vDIqUc7H8x pic.twitter.com/vDRxTqdgIO— BBC News (UK) (@BBCNews) 7 января 2017 г.
Балерина на Мальдивах никого не стесняется
Вместо отдыха в райском месте певец оказался в госпитале
Программа новогоднего эфира-2018 может претерпеть кардинальные изменения
Отец девушки обеспокоен репутацией своей дочери