Незваный гость поразил ведущих "Би-Би-Си"

Телеведущие канала "Би-Би-Си" во время интервью с удивлением узнали, что в студии находится незапланированный гость. В рамках сюжета о героическом спасении альпинистом Лесли Биннсом девушки на Эвересте продюсеры ошибочно пригласили на съемки политического обозревателя Тодда Лэндмана.

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