Стилисты радикально изменили внешность Трампа

Модный мужской журнал GQ подкорректировал внешность президента США Дональда Трампа. Правда, сделано это было не в реальности, а с помощью графического редактора.

Издание выложило в сеть видеоролик, в котором перечисляются все основные недостатки главы Белого дома во внешности. Так, журналисты посоветовали руководителю американского государства сменить туфли, брюки, подобрать пиджак на размер поменьше, а также галстук более спокойных тонов. Кроме того, в GQ обратили внимание на излишнее количество автозагара на лице президента США, а также раскритиковали его знаменитую прическу, назвав ее нелепой.

В графическом редакторе журналисты издания подобрали американскому лидеру новый костюм, галстук менее яркого оттенка, а также изменили его стрижку и внесли коррекцию в цвет кожи. Однако на этом создатели видеоролика не остановились, посоветовав Трампу вместе с внешностью изменить некоторые свои взгляды, призвав его отказаться от расизма, гомофобии и исламофобии, которым он якобы привержен.





Внешность Дональда Трампа неоднократно привлекала к себе внимание СМИ и пользователей соцсетей. Главное внимание уделялось необычной прическе президента США, которую многие называли париком. Однако в эфире одной из развлекательных передач на телеканале NBC Трамп, бывший тогда еще кандидатом в президенты, разрешил ведущему Джимми Феллону проверить это утверждение перед множеством камер, позволив ему потрогать свои волосы. Как оказалось, шевелюра у политика вполне настоящая.



