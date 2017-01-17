Знаменитые прически политиков

Современные политики – люди не бедные. Но несмотря на то, что у них есть все возможности для создания безупречного имиджа, прически некоторых "сильных мира сего" выглядят весьма необычно.

Возможно, кто-то из нынешних обитателей политического Олимпа стремится быть оригинальным. А кто-то, может быть, проявляет излишний консерватизм. Очевидно одно: все эти персонажи остаются в центре внимания общественности не только благодаря своей деятельности, но и из-за "фирменной" прически.

Александр Лукашенко

Над попытками президента Белоруссии замаскировать лысину не смеялся только ленивый. Между тем Лукашенко, периодически устраивающий своим подчиненным "разбор полетов", часто заявлял, что нерадивые чиновники "проели ему плешь". Судя по прическе политика, это недалеко ушло от истины.



Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей стране является законодателем моды на прически. В марте 2014 года корейских студентов обязали носить такую же стрижку, как у главы государства.

Не так давно Ким Чен Ын по-новому постригся и наполовину сбрил брови. После этого журнал People написал, что прическа северокорейского лидера похожа на ту, которую носил в 90-е годы голливудский актер Уилл Смит.

Елена Мизулина

Депутат, получившая известность в последние годы благодаря ряду оглушительных и неоднозначных законодательных инициатив, предпочитает стиль "маленькой девочки". Парламентарий, которой сейчас 62 года, старается выглядеть как можно моложе. Она словно не замечает своего возраста, создавая на голове прически школьниц с хвостиками, косичками и булавочками.

Валентина Петренко

Прическа российского депутата, члена Совета Федерации по социальной политике Валентины Петренко необычайно популярна среди создателей фотожаб и мемов в соцсетях. Это нелепое сооружение на голове политика блогеры называют деревом дракона, стогом сена, папахой и даже валенком.

Никто достоверно не знает, настоящие ли это волосы или парик. Сама обладательница необычной прически говорит, что весь секрет в ее вьющихся густых волосах. Депутат утверждает, что не что не пользуется услугами стилиста, а укладку делает сама.

Дональд Трамп

Известно, что Дональд Трамп очень внимательно относится к своей шевелюре. Избранный президент США гордится тем, что сам укладывает свои волосы после мытья. Между тем нелепая прическа миллиардера давно стала его фирменной фишкой, породив множество шуток и мемов.

Этой прическе Трамп остается верен со студенческих времен . При этом политику приходится регулярно опровергать слухи о том, что он носит парик.

Несмотря на то, что у Трампа есть собственный парикмахерский салон, он принципиально не пользуется феном и моет голову недорогими шампунями. Он неоднократно говорил, что его абсолютно не смущают насмешки людей.

При этом Трамп неоднократно говорил, что гордится своей шевелюрой. "Мой имидж – это мои волосы. Я думаю, что у меня самые знаменитые волосы в Америке", – заявил во всеуслышание миллиардер.