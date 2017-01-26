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Ливанов попросил Путина остаться

Владимир Путин и Василий Ливанов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды артистам, ученым, врачам и учителям. Среди награжденных – артист Василий Ливанов, ведущий КВН Александр Масляков, дипломат Мария Захарова и журналист Евгений Поддубный.
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Всеми любимый и признанный во всем мире исполнитель роли Шерлока Холмса российский актер Василий Ливанов получил из рук президента орден Почета. Когда он шел по залу за наградой, заиграла знаменитая музыкальная композиция из культового советского сериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

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Артист поблагодарил Владимира Путина и напомнил главе государства его слова, сказанные недавно во время визита в Челябинск. "Вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента. Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!". И это будет голос нашей с вами великой Родины – России", – сказал народный артист.

Действительно, в декабре 2016 года во время поездки в Челябинскую область Путин встречался с рабочими тракторного завода, и один из них спросил у Путина про его мечту. "Хочу успешно завершить свою карьеру", – ответил тогда президент.


"Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, умения работать, причем с полной отдачей, и что самое главное – добиваться поставленной цели. Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для тысяч, а может, и для миллионов людей", – обратился Путин к присутствующим в зале.

Советник главы РЖД Геннадий Фадеев, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, попросил президента сохранить железные дороги государственными. "В этом году РЖД исполняется 180 лет, из них 120 лет последних железные дороги принадлежат государству. Владимир Владимирович, огромнейшая просьба сохранить именно этот статус железных дорог на будущее", – попросил Фадеев.

Владимир Путин и Александр Масляков. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Среди других награжденных сегодня в Кремле орденами и медалями – бессменный ведущий КВН Александр Масляков и дипломат Мария Захарова. Президент международного "Клуба веселых и находчивых", глава творческого объединения "АМИК" Александр Масляков, которому в минувшем ноябре исполнилось 75 лет, получил из рук главы государства орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. А Мария Захарова, официальный представитель МИДа удостоена ордена Дружбы.

Звание Героя России присвоено летчику-испытателю 1-го класса компании "Сухой" Валерию Поташову. Орден Дружбы получили врач Ренат Акчурин, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, оленевод Мария Щербакова.

Владимир Путин и Валерий Поташев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Почетное звание народного архитектора России присвоено президенту Союза архитекторов Андрею Бокову, звание народного учителя России – преподавателю уфимского лицея № 42 Лизе Агадуллиной, звание заслуженного артиста – певице Заре.

В своей речи на торжественной церемонии Зара рассказала о своем желании выступить с концертом для российских военнослужащих в Сирии. "Если разрешит Министерство обороны, я и мой коллектив вновь поедем выступать и поддерживать дух наших ребят на нашей авиабазе в Хмеймиме", – сказала артистка.

Владимир Путин и Евгений Поддубный. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Среди награжденных был и известный журналист, репортер телеканала "Россия" Евгений Поддубный. Он работает преимущественно в горячих точках, в последнее время снимает сюжеты о военных действиях в Сирии. Корреспондент получил из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Автор: Александр Комаров26 января 2017, 14:47

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