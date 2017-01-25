Эрнст отказался от спорта

Руководство "Первого канала" исключило спорт из новостной повестки дня. Спортивный блок исчезнет из регулярных информационных выпусков 25 января.

Новости спорта включались в информационные выпуски телеканала в 18:00 мск и около полуночи, сообщает "Чемпионат.com". Об их исчезновении из эфира журналистов уведомили 23 января.

Отметим, что "Первый канал" купил права на трансляции февральского чемпионата мира по биатлону. Актуальная позиция относительно этого мероприятия неизвестна – командировки съемочной группы и комментаторов до сих пор не подтверждены.

Однако позднее пресс-служба телеканала опровергла информацию источника. "Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности", – цитирует RNS представителя "Первого канала".

Ранее СМИ отказалось от трансляции хоккейного Кубка "Первого канала", который прошел в столице в декабре 2016 года. Право на показ соревнований было бесплатно передано телеканалу "Матч ТВ".

Поражают люди, которые обвиняют первый канал в том, что они спорт как-то неправильно показывают. Показывают они ровно то, что люди смотрят. — Grigoriy Gromakov (@GriGGro) 17 декабря 2016 г.

В пресс-службе "Первого" пояснили решение руководства. "К сожалению, существующий измеритель показывает утрату интереса аудитории к спортивным трансляциям", – заявила представить СМИ Лариса Крымова.

"Первый канал" не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может позволить невыполнение коммерческих обязательств", – цитирует ее агентство "Интерфакс". В результате 16 декабря вместо матча между Россией и Чехией на "Первом" транслировали передачу "Давай поженимся".