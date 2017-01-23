Лукашенко "поймали" на женском марше в США

Пользователи социальных сетей обсуждают протестные акции, которые прокатились по США в день инаугурации Дональда Трампа. На фотографиях с женского марша некоторые заметили белорусского лидера Александра Лукашенко.

По всей видимости, сфотографирован был не сам президент Белоруссии, а очень похожий на него человек. Однако многие интернет-пользователи поверили в то, что Лукашенко участвовал в женском митинге против Трампа.

Не исключено, что изображенного на снимке мужчину перепутали с белорусским лидером из-за характерных усов. Пользователи социальных сетей "разглядели" политика стоящим за актрисой Кристен Стюарт, передает Lenta.ru.

Мне кажется или перед Лукашенко стоит Стюарт? pic.twitter.com/yaBatalY9y — Anna (@dorwdo) 22 января 2017 г.

"Вроде обычное фото, Кристен на митинге против Трампа... Но что там делает Лукашенко?!" – недоумевают россияне. В администрации президента Белоруссии пока не прокомментировали слухи о его появлении на женском митинге.

Напомним, что на приуроченные к инаугурации Трампа мероприятия прибыли многие политики и общественные деятели. Как писали Dni.Ru, посмотреть на вступление избранного президента в должность приехал бывший глава Грузии Михаил Саакашвили.

Для политика не нашлось места среди почетных гостей. Ему пришлось довольствоваться небольшой поляной, окруженной кустами и отделенной забором от прочих приглашенных. Блогеры уверены, что ближе эксцентричного Саакашвили к Трампу не подпустила охрана.