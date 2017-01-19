На месте крушения Ту-154 нашли другой самолет

Сотрудники МЧС обнаружили в акватории Черного моря на месте крушения лайнера Ту-154 самолет времен Великой Отечественной войны. Рядом с ним нашли авиационные бомбы.

На месте трагедии спасатели обнаружили немецкий самолет без носовой части, сообщает Life.ru. Рядом с ним нашли три снаряда ФАБ-100. Бомбы затрудняют подъем самолета, его можно будет достать со дна после ликвидации снарядов.

"В морской акватории в районе пляжа Знание, что находится в Адлерском районе, сотрудники МЧС нашли авиационные бомбы и немецкий самолет времен Великой Отечественной войны. В ближайшее время станет ясно, что делать с находками", – заявил источник в правоохранительных органах.

Между тем ансамбль Росгвардии посвятил свое первое выступление в Израиле артистам, ставшим жертвами катастрофы. "В конце прошлого года разбился самолет Ту-154 с пассажирами на борту – ансамблем песни и пляски имени Александрова. Все они погибли. Этот концерт мы посвящаем их памяти", – цитирует РИА Новости руководителя коллектива генерал-майора Виктора Елисеева.

Напомним, что трагедия над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Лайнер Минобороны Ту-154 направлялся на сирийскую авиабазу "Хмеймим". На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.