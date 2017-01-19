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Трогательные моменты президентства Барака Обамы

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/Yin Bogu
После того как Обама переехал в Белый дом, он все время находился в центре всеобщего внимания. Однако в объективы телекамер 44-й президент США попадал не только как глава государства, но и как гольфист, танцор и даже... няня.
прочитано 856 раз

Несмотря на то что за время двух президентских сроков Обамы его дочери Малия и Саша успели превратиться в юных леди, их отец прекрасно помнит, как обращаться с маленькими детьми. В июне 2010 года многочисленные гости Белого дома стали свидетелями трогательной сцены. Когда присутствовавший на приеме ребенок кого-то из гостей расплакался, первая леди Мишель Обама попыталась его успокоить, взяв на руки. Однако малыш продолжал душераздирающе кричать.

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Барак Хуссейн Обама

Барак Хуссейн Обама президент США

Подоспевший на выручку жене Барак забрал ребенка из рук супруги и стал укачивать. К удивлению и радости всех присутствующих, малыш тут же успокоился. Очевидцы особо отмечали, с каким триумфом Обама посмотрел на жену после этой победы.

Обама vs Трамп

Во время званого ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома 30 апреля 2011 года Обама выступил в роли главного юмориста. Он развеселил гостей искрометной речью. При этом прозвучало множество шуток в адрес присутствовавшего на приеме миллиардера Дональда Трампа.

Дело в том, что на протяжении долгих лет Трамп выражал сомнения в том, что Обама родился в Соединенных Штатах. Незадолго до этого ужина в Белом доме американский президент обнародовал соответствующие документы. Это дало ему возможность сказать в адрес бизнесмена очередную колкость, заявив: "Никто так не обрадовался, как Дональд. Теперь он может сосредоточиться на таких важных вопросах, как: был ли сфальсифицирован нами полет на Луну?" Примечательно, что Трамп слушал этот спич, сохраняя невозмутимый вид.

Внезапное танго

На официальном приеме во время визита в Аргентину Обаму ждал сюрприз. Профессиональная танцовщица Мора Годой неожиданно для всех присутствовавших пригласила американского президента станцевать с ней танго. Поначалу президент смущенно отказывался, но затем все же встал из-за стола и вышел на танцпол.

Этот эпизод бурно обсуждался американскими СМИ. И сторонники, и противники президента пришли к выводу, что, даже если этот момент был спланирован и Обама отрепетировал несколько танцевальных па заранее, следует признать: получилось здорово.

Примечательно, что не только сам президент Обама, но и его супруга неоднократно "взрывали" интернет своими танцами на публике. Так, несколько лет назад первая леди США с триумфом выступила в шоу известного комика Джимми Фэллона.

Непокорный гольф

Несмотря на то что Барак Обама провел на поле для гольфа намного больше времени, чем предыдущие хозяева Белого дома, особых успехов в этом виде спорта "первый гольфист США" не добился. К тому же хорошо известно, что его преемник на посту президента Дональд Трамп имеет все шансы на то, чтобы в ближайшее время занять первое место в рейтинге играющих в гольф президентов, оспорив лавры, до сих пор принадлежащие Джону Кеннеди. Примечательно, что в этом рейтинге журнала Golf Digest Обама занимает восьмое место.

Между тем американцы помнят забавный случай, произошедший с Обамой на поле для гольфа. Речь идет об эпизоде, когда президент, ударив по мячу, отправил вслед за ним в полет и свой Blackberry.

Видео разлетелось по Сети со скоростью запущенного мяча для гольфа. Интернет-пользователи обращали внимание на то, что Обама был так увлечен игрой, что даже не заметил, как лишился гаджета.

Танец со старушкой

Одной из старейших жительниц США Вирджинии Маклорин было 106 лет, когда она осуществила свою мечту и встретилась с президентом США Бараком Обамой и его женой. В феврале 2016 года бодрая старушка нанесла визит Обаме (который вдвое младше ее) и его жене Мишель в Белом доме. Дама была так воодушевлена этой встречей, что даже исполнила вместе с "первой парой" танец.

Примечательно, что женщина родилась в 1909 году, через несколько дней после того, как Говард Тафт стал 27-м президентом США. Таким образом, на ее веку сменилось более полутора десятков хозяев Белого дома.

Под прицелом "камеры поцелуев"

В июле 2012 года Барак Обама вместе с женой Мишель посетил баскетбольный матч между командами США и Бразилии в Вашингтоне. В самом начале игры, попав на трибуне в объектив специальной "камеры поцелуев", которая вывела на экраны изображение супружеской пары в обрамлении красной рамочки в форме сердца, Барак нежно притянул к себе Мишель и попытался ее поцеловать. Однако его супруга не была настроена публично демонстрировать свои чувства. Продолжая мило улыбаться, она отказалась ответить на поцелуй мужа.

Обама вынужден был отступить, смущенно улыбаясь. Отвергнутый супруг был освистан публикой. Однако во втором тайме "камера поцелуев" дала супругам еще один шанс. На сей раз Мишель была благосклонна и позволила мужу себя поцеловать. При этом фортуна не отвернулась от Америки и на баскетбольной площадке: тогда американцы одержали победу над бразильцами со счетом 80:69.

Слезы для жены

В прощальной речи, произнесенной в Чикаго за десять дней до истечения президентского срока, Обама перечислил все свои главные достижения за восемь лет на посту главы государства. Обращаясь к первой леди, он не смог скрыть эмоций. "Мишель, последние 25 лет ты была для меня не только женой и матерью моих детей, но и моим лучшим другом. Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора".

При этом Обама выглядел смущенным, пытаясь скрыть прорвавшиеся эмоции. Под бурные аплодисменты публики уходящий президент США вытер платком слезы.


На официальном канале Белого дома в YouTube появился ролик, посвященный 44-му президенту США. В нем известные персоны и простые американцы рассказывают, каким они запомнят Обаму.

Автор: Евгений Мышко19 января 2017, 15:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обама закатил "прощальную вечеринку" в Белом доме

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