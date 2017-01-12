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Как россияне и украинцы избивают друг друга на курортах
По мнению экспертов, туристы с обеих сторон устали от политических противоречий и ищут компромиссные варианты. Например, при проживании в одном отеле россияне и украинцы стараются дистанцироваться друг от друга.
"Мы же с друзьями при виде русских сразу переходим на украинский. Заслышав нашу речь, они морщатся, но выяснять отношения, как раньше, не лезут. Видимо, боятся лишиться зарубежного отдыха", – цитируют украинские "Вести" туристку Юлию Илюхину, вернувшуюся с отдыха из ОАЭ.
При этом издание отмечает, что украинцы предпочитают отдыхать в Египте, так как после крушения Airbus А321, выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, россияне в эту страну больше не ездят. "Можно сказать, что украинцы выбирают курорты без них. Но неадекватные, как и нормальные туристы, есть и с одной страны, и с другой. Есть люди, которые подвержены пропаганде, есть политика. И нельзя всех равнять под одну ситуацию", – рассказал гендиректор украинской турфирмы Олег Кулик.
"Мне кажется, что россияне уже сами стараются сглаживать конфликты, они устали от противоречий, от плохого к ним отношения за границей", – заявила редактор туристического портала Валерия Овсяник. "В конце концов поняли, что на курорте надо отдыхать. Иногда спрашивают: "Действительно ли все так у вас там страшно, как пишут?" И потом кивают и со всем соглашаются", – заключила она.
Отели в Праге, Милане и Париже срочно снимают бронирование от российских турфирм - к ним потоком устремились богатые украинские туристы— нервный гвардеец (@LLlTa6cPoTMuCTP) 23 ноября 2016 г.
Однако столкновения между россиянами и украинцами с применением насилия все равно происходят довольно часто. Уровень жестокости при этом варьируется.Другая туристка, проживающая на Украине, Ольга Сидор, рассказала, что стала свидетельницей ссоры на пляже острова Гоа.
"Женщины громко ругались, а потом наша кинула в оппонентку пластиковой бутылкой. Та молча собрала вещи и ушла", – отметила она.
Напомним, в канун Нового года в Перу украинец из Чикаго спровоцировал туриста из России, надев футболку с нецензурным высказыванием в адрес главы Кремля Владимира Путина. Патриот атаковал мужчину и порвал его одежду. Россиянина доставили в полицейский участок.
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