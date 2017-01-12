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Как россияне и украинцы избивают друг друга на курортах

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Украинцы стараются избегать курортов, на которых отдыхают россияне. Несмотря на общий спад массовых столкновений с гражданами Украины, острые конфликты за рубежом вспыхивают до сих пор.
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По мнению экспертов, туристы с обеих сторон устали от политических противоречий и ищут компромиссные варианты. Например, при проживании в одном отеле россияне и украинцы стараются дистанцироваться друг от друга.

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"Мы же с друзьями при виде русских сразу переходим на украинский. Заслышав нашу речь, они морщатся, но выяснять отношения, как раньше, не лезут. Видимо, боятся лишиться зарубежного отдыха", – цитируют украинские "Вести" туристку Юлию Илюхину, вернувшуюся с отдыха из ОАЭ.

При этом издание отмечает, что украинцы предпочитают отдыхать в Египте, так как после крушения Airbus А321, выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, россияне в эту страну больше не ездят. "Можно сказать, что украинцы выбирают курорты без них. Но неадекватные, как и нормальные туристы, есть и с одной страны, и с другой. Есть люди, которые подвержены пропаганде, есть политика. И нельзя всех равнять под одну ситуацию", – рассказал гендиректор украинской турфирмы Олег Кулик.

"Мне кажется, что россияне уже сами стараются сглаживать конфликты, они устали от противоречий, от плохого к ним отношения за границей", – заявила редактор туристического портала Валерия Овсяник. "В конце концов поняли, что на курорте надо отдыхать. Иногда спрашивают: "Действительно ли все так у вас там страшно, как пишут?" И потом кивают и со всем соглашаются", – заключила она.

Однако столкновения между россиянами и украинцами с применением насилия все равно происходят довольно часто. Уровень жестокости при этом варьируется.

Другая туристка, проживающая на Украине, Ольга Сидор, рассказала, что стала свидетельницей ссоры на пляже острова Гоа.

"Женщины громко ругались, а потом наша кинула в оппонентку пластиковой бутылкой. Та молча собрала вещи и ушла", – отметила она. 

Напомним, в канун Нового года в Перу украинец из Чикаго спровоцировал туриста из России, надев футболку с нецензурным высказыванием в адрес главы Кремля Владимира Путина. Патриот атаковал мужчину и порвал его одежду. Россиянина доставили в полицейский участок.

Автор: Олег Шивалов12 января 2017, 13:30

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