Телеведущая отругала коллегу за одежду

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В соответствии со сценарием программы, Эмбер и Джули работали в разных студиях. Во время прямого эфира они должны были вместе беседовать с приглашенным психологом. При этом изображения с разных камер были выведены на один экран, сообщает News.com.
За несколько минут до начала передачи выяснилось, что все женщины, включая психолога, одеты в белое. Это досадное недоразумение так расстроило Шерлок, что она потребовала от Снук накинуть пиджак.
По словам Эмбер, она просила коллегу подобрать другой наряд за два часа до выхода в эфир. Джули в ответ заявила, что забыла об этом. В итоге она согласилась переодеться. Позже Шерлок призналась, что они подруги, но работа на телевидении порой заставляет нервничать.
Примечательно, что скандал произошел во время прямого эфира. В результате все произошедшее в студии было снято на камеру.
Теперь интернет-пользователи активно обсуждают этот забавный инцидент. В соцсетях появилось много шуток по поводу конфликта телеведущих.
When the whole squad rocks up in white #PutYourBlazersOnForJulie pic.twitter.com/suWaYIQ4Lc— Jonathon Momsen (@JonathonMomsen) 12 января 2017 г.
If Amber Sherlock is looking for a new career can I suggest… pic.twitter.com/KxaGo3Q8yX— Cam Marshall (@mrcammarshall) 12 января 2017 г.
Ok. Someone is gonna need to put a jacket on!!! #channel9 #ambersherlock pic.twitter.com/PV58DAHTJF— Joel Gelding (@JoelGelding) 12 января 2017 г.
It worked for the Bee Gees! #AmberSherlock #WardrobeWillBeFurious pic.twitter.com/stj4xffKlc— Michael Smyth (@MichaelSmyth_) 12 января 2017 г.
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