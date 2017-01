Телеведущая отругала коллегу за одежду

В австралийской телестудии перед началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта стал наряд, в котором та появилась в кадре.

В соответствии со сценарием программы, Эмбер и Джули работали в разных студиях. Во время прямого эфира они должны были вместе беседовать с приглашенным психологом. При этом изображения с разных камер были выведены на один экран, сообщает News.com.

За несколько минут до начала передачи выяснилось, что все женщины, включая психолога, одеты в белое. Это досадное недоразумение так расстроило Шерлок, что она потребовала от Снук накинуть пиджак.

По словам Эмбер, она просила коллегу подобрать другой наряд за два часа до выхода в эфир. Джули в ответ заявила, что забыла об этом. В итоге она согласилась переодеться. Позже Шерлок призналась, что они подруги, но работа на телевидении порой заставляет нервничать.

Примечательно, что скандал произошел во время прямого эфира. В результате все произошедшее в студии было снято на камеру.

Теперь интернет-пользователи активно обсуждают этот забавный инцидент. В соцсетях появилось много шуток по поводу конфликта телеведущих.

When the whole squad rocks up in white #PutYourBlazersOnForJulie pic.twitter.com/suWaYIQ4Lc — Jonathon Momsen (@JonathonMomsen) 12 января 2017 г.