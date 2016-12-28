Charlie Hebdo посмеялся над катастрофой Ту-154

Карикатуристы французского журнала Charlie Hebdo смеются над памятью погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черном море. Издание опубликовало карикатуру на последние секунды их жизни.

Французское издание выпустило циничную карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154. На рисунке изображен падающий авиалайнер, в салоне которого участник ансамбля имени Александрова заявляет: "Репертуар хоров армии расширяется".

На картинке, выполненной в черно-белом формате, артист со свиным пятаком поет с листа. Кроме того, в Сети появилась и другая, не менее жестокая, карикатура.

Обложка Charlie Hebdo : «Плохие новости — Путина там не было» pic.twitter.com/vlEDVlnFAm — виноград (@STIVMR) 28 декабря 2016 г.

Отметим, что ранее высмеял гибель пассажиров рухнувшего Ту-154 и украинский художник Георгий Ключник. Он опубликовал в Сети страшную карикатуру. Свое "творение" Ключник назвал "Год Петуха, или Вежливый корм". Пост с картинкой он опубликовал на своей странице в Facebook.

Рисунок представляет собой реакцию на гибель авторов и исполнителей песни "Вежливые люди". В картинке Ключник отразил свою жестокую позицию по отношению к трагически погибшим русским пассажирам самолета. Рисунок вызвал бурную реакцию в Сети. Примечательно, что некоторые украинские пользователи разделили позицию карикатуриста, позлорадствовав по поводу страшной авиакатастрофы. "Шедевр" Ключника получил множество одобрительных комментариев украинских блогеров.

Украинский карикатурист назвал погибших пассажиров Ту-154 вежливым кормом pic.twitter.com/gHov3WgmV1 — Коленька (@kuw_muw) 26 декабря 2016 г.

Charlie Hebdo — французский сатирический еженедельник. Публикует карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты нонконформистского характера. Занимает левые и светские позиции, высмеивает политиков, ультраправых, такие религии как ислам и христианство. Журнал публиковал карикатуры на ведущих политиков, святыни христианства и ислама, в том числе на пророка Мухаммеда, часто непристойного характера.

Последней такой публикацией в сентябре 2012 года стал отклик на любительский фильм "Невинность мусульман" и последовавшие за ним беспорядки в арабских странах с американским присутствием. Также в 2014 году журнал иронизировал над референдумом в Крыму и внешней политикой Путина в отношении Украины

Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.