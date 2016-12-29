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Минобороны ответило на "гадость" Charlie Hebdo
"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", – цитирует Конашенкова РИА Новости.
Представитель Минобороны также заметил, что если подобная "мазня" – отражение истинных "западных ценностей", то их носители и сторонники обречены на одиночество. Конашенков добавил, что совсем неудивительно, что в последнее время россияне, носившие майки Je suis Charlie (Я – Шарли), как-то притихли.
Не остались равнодушными к цинизму французского издания и в Госдуме. Так, вице-спикер Ирина Яровая заявила, что подобное глумление над жертвами авиакатастрофы – "вне человеческой морали и вне закона". "Художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма", – сказала она.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также отметил безнравственность и бесчеловечность редакционной политики журнала Charlie Hebdo, который "насмехается над национальной трагедией". "Она не имеет никакого – ни прямого, ни косвенного – отношения к свободе прессы", – написал он в своем Instagram.
Репертуар хора расширяется: Charlie Hebdo поглумился над жертвами крушения Ту-154https://t.co/8Wiiiax3NJ#новости #CharlieHebdo #ту154 pic.twitter.com/v1MQBpGo4M— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 28 декабря 2016 г.
Напомним, ранее французское издание выпустило серию карикатур, высмеивающих авиакатастрофу самолета Минобороны России в Сочи. На одном из рисунков изображен падающий Ту-154, в салоне которого участник ансамбля имени Александрова заявляет: "Репертуар хоров армии расширяется".
Сharlie Hebdo опубликовал ещё одну издевательскую карикатуру на крушение Ту-154: https://t.co/WL1VRIlvPA pic.twitter.com/YTij8irzZX— Life | Новости (@lifenews_ru) 28 декабря 2016 г.
Еще одна кощунственная картинка изображает артистов ансамбля имени Александрова, которые, как гласит подпись под ней, покоряют новую публику. На карикатуре хористы поют под водой, а их слушают рыбы.
Обложка Charlie Hebdo : «Плохие новости — Путина там не было» pic.twitter.com/vlEDVlnFAm— виноград (@STIVMR) 28 декабря 2016 г.
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