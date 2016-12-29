Минобороны ответило на "гадость" Charlie Hebdo

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков жестко раскритиковал циничную карикатуру французского журнала Charlie Hebdo на крушение Ту-154. По мнению генерал-майора, обращать внимание на эти "испражнения" – унизительно.

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека", – цитирует Конашенкова РИА Новости.

Представитель Минобороны также заметил, что если подобная "мазня" – отражение истинных "западных ценностей", то их носители и сторонники обречены на одиночество. Конашенков добавил, что совсем неудивительно, что в последнее время россияне, носившие майки Je suis Charlie (Я – Шарли), как-то притихли.

Не остались равнодушными к цинизму французского издания и в Госдуме. Так, вице-спикер Ирина Яровая заявила, что подобное глумление над жертвами авиакатастрофы – "вне человеческой морали и вне закона". "Художественное исполнение мерзости не отменяет, а усиливает суть того, что это прямое, осмысленное поощрение терроризма", – сказала она.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также отметил безнравственность и бесчеловечность редакционной политики журнала Charlie Hebdo, который "насмехается над национальной трагедией". "Она не имеет никакого – ни прямого, ни косвенного – отношения к свободе прессы", – написал он в своем Instagram.

Напомним, ранее французское издание выпустило серию карикатур, высмеивающих авиакатастрофу самолета Минобороны России в Сочи. На одном из рисунков изображен падающий Ту-154, в салоне которого участник ансамбля имени Александрова заявляет: "Репертуар хоров армии расширяется".

Сharlie Hebdo опубликовал ещё одну издевательскую карикатуру на крушение Ту-154: https://t.co/WL1VRIlvPA pic.twitter.com/YTij8irzZX — Life | Новости (@lifenews_ru) 28 декабря 2016 г.

Еще одна кощунственная картинка изображает артистов ансамбля имени Александрова, которые, как гласит подпись под ней, покоряют новую публику. На карикатуре хористы поют под водой, а их слушают рыбы.