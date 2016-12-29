Власти избавились от половины версий крушения Ту-154

Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше.

"В начале работы было более пятнадцати версий", – заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов. "Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", – цитирует его ТАСС.

При этом чиновник отметил, что ведомство пока не склоняется ни к одной из них. "Приоритетной версии нет", – подчеркнул он.

В свою очередь, глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что Ту-154 практически полностью разрушился. "Самолет при ударе о водную поверхность и в последующем об дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции", – цитирует Соколова RT.



Он рассказал, что на данный момент найдены тела 19 пассажиров рухнувшего лайнера. По словам главы Минтранса, основная фаза поисковой операции закончена. При этом спасатели продолжат исследовать зону падения на наличие остальные тел погибших.

Соколов: Сбербанк принял решение о списании долгов и кредитов погибших в катастрофе Ту-154 — ТАСС (@tass_agency) 29 декабря 2016 г.

Между тем бывший второй летчик-испытатель Внуковского авиаремонтного завода, который летал на Ту-154, раскритиковал возможность крушения лайнера из-за закрылок. При этом он отметил, что подобной позиции придерживаются многие его коллеги. По мнению летчика, слова пилота падающего Ту-154 о закрылках "могли быть просто криком отчаянья из-за непонимания того, что происходит с самолетом", сообщает МК.

"Команду на уборку шасси командир корабля дает на высоте более пяти метров, а закрылки убираются, когда самолет достигает высоты более 120 метров. Можно это перепутать? Если постараться", – заявил источник. При этом он отметил, что даже если бы произошла такая путаница, то самолет рухнул бы прямо на взлетно-посадочной полосе.

В Алеппо отслужили панихиду по погибшим в катастрофе Ту-154 pic.twitter.com/yX6EZs7imQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 декабря 2016 г.

Также сотрудник Внуковского авиаремонтного завода пояснил, что механика автоматически блокирует положение закрылок при рассогласовании в три градуса и более, и "такая ситуация не ведет к катастрофе ни при каких обстоятельствах", так как действия экипажа при таком сценарии "известны и отработаны".

Версия, что закрылки вообще не убрались, также кажется эксперту сомнительной. "В этом случае скорость растет и как подсказка командиру срабатывает световая и звуковая сигнализация: скорость превышена, убери механизацию! Кричит она на всю кабину. Не слышать ее просто невозможно. И звук этот, естественно, должен быть записан на речевом самописце. Но его почему-то там нет", – рассказал бывший летчик.





Эксперт засомневался и в показаниях свидетелей крушения лайнера. По его словам, ночью в темноте даже на расстоянии десяти метров уже ничего не видно. "А свидетели почему-то видят какой это был борт, что он находился на закритических углах атаки, падал хвостом вниз", – отметил источник. При этом он указал на чрезмерное развитие ведомствами версии падения лайнера из-за закрылок.

Бывший летчик-испытатель выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, "для экономии топлива, для взлетных и посадочных характеристик на самолете создается задняя центровка", то есть большая часть груза помещается в задний отсек. Он отмечает, что этот хвостовой склад находится вблизи от двигателей, проводки и многого другого. "Если предположить, что в этом багажнике находилось какое-то взрывное устройство, то оно могло повредить рулевые поверхности, вывести из работы двигатели и привести к тому, что самолет стал неуправляемым и падал именно хвостом вниз", – заключил эксперт.

Напомним, ранее летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев выразил сомнение в том, что Ту-154 мог упасть из-за технической неисправности. "Это какая-то мистика. То же самое с недавней жесткой посадкой Ил-18 — это самолет, который не падал никогда. Не может упасть этот самолет, ну никак не может! Но упал. Мне кажется, это уже старые самолеты начинают мстить за то, что мы новые самолеты не создали в России", – заявил авиаэксперт.