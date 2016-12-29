Власти избавились от половины версий крушения Ту-154

Шоу "Голос" Скандальный развод Бузовой и Тарасова Дом-2 Новый год 2017 Обама выслал российских дипломатов
Общество

Путин раскрыл главный секрет Нового года

О чем сказал Президент России в традиционном телеобращении
Общество

Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году

Премьер-министр поздравил россиян с Новым годом
партнеры
Суббота 31 декабря
Лента новостей
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:42
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:27
За что любят новый год
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
11:02
Самые громкие свадьбы 2016 года
10:55
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
10:53
Как необычно встретить Новый год
10:49
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
10:47
Простые и вкусные закуски для новогоднего стола
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:42
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)
09:31
Секреты новогоднего телевидения
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
23:32
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
22:08
Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:56
Тарасов празднует развод с Бузовой
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:58
Стали известны главные наследники Джорджа Майкла
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:07
Божена Рынска грубо обозвала россиян
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:52
Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
18:31
Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
18:08
Кого забрал 2016 год
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:42
Лучшие катки Москвы
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве
15:55
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
15:50
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы
15:49
Украина хочет судить Россию за дружбу
15:44
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
15:28
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
15:18
Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов
15:14
Новогоднее суеверие Ирины Хакамады
14:59
Виторган обнародовал имя сына от Собчак
14:52
Путин ввел санкции против Северной Кореи
14:46
Обезумевший Обама придумал санкции против детей
14:44
Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
14:40
Директор о надорвавшем сердце Кинчеве
14:36
Необычный рецепт оливье на Новый год
14:28
Пострадавший от удара Алентовой обвинил ее в бегстве
14:27
Лохматая Гагарина предстала без макияжа
14:04
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
13:51
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев
13:48
Темнокожая звезда разочаровала Нагиева
13:42
Мигрант снял скальп с девушки в Подмосковье
13:40
Киркоров снял новогодний номер ценой жизни
13:29
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны
13:17
В ресторане в центре Москвы загорелся жир
13:14
Очередной позор несистемной оппозиции
13:11
Звезды встречают Новый год на пляжах
13:06
Захарова опровергла закрытие американской школы в Москве
13:00
Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией
12:49
В Госдуме предлагают вернуть колхозы
12:35
Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы
12:31
Тарасов опечален разводом с Бузовой
12:30
Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
12:19
Как высылали российских дипломатов
12:07
Новогодний конфуз Ларисы Долиной
12:02
Русофрения – болезнь 21 века
11:56
Приметы и обряды на Новый год
11:49
Следователи отвергли версию теракта при крушении Ту-154
11:45
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
11:31
Как Нетребко развлекается в Австрии
11:29
Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым
11:13
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна
партнеры

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Общество

Власти избавились от половины версий крушения Ту-154

Фото: Дмитрий Петроченко/ТАСС
Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше.
прочитано 3465 раз

"В начале работы было более пятнадцати версий", – заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов. "Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", – цитирует его ТАСС.

ПО ТЕМЕ

Водолазы нашли хвост Ту-154

Третий черный ящик Ту-154 оказался разбит

Возможную причину крушения Ту-154 нашли в двигателе

При этом чиновник отметил, что ведомство пока не склоняется ни к одной из них. "Приоритетной версии нет", – подчеркнул он.

В свою очередь, глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что Ту-154 практически полностью разрушился. "Самолет при ударе о водную поверхность и в последующем об дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции", – цитирует Соколова RT.

Он рассказал, что на данный момент найдены тела 19 пассажиров рухнувшего лайнера. По словам главы Минтранса, основная фаза поисковой операции закончена. При этом спасатели продолжат исследовать зону падения на наличие остальные тел погибших.

Между тем бывший второй летчик-испытатель Внуковского авиаремонтного завода, который летал на Ту-154, раскритиковал возможность крушения лайнера из-за закрылок. При этом он отметил, что подобной позиции придерживаются многие его коллеги. По мнению летчика, слова пилота падающего Ту-154 о закрылках "могли быть просто криком отчаянья из-за непонимания того, что происходит с самолетом", сообщает МК.

"Команду на уборку шасси командир корабля дает на высоте более пяти метров, а закрылки убираются, когда самолет достигает высоты более 120 метров. Можно это перепутать? Если постараться", – заявил источник. При этом он отметил, что даже если бы произошла такая путаница, то самолет рухнул бы прямо на взлетно-посадочной полосе.

Также сотрудник Внуковского авиаремонтного завода пояснил, что механика автоматически блокирует положение закрылок при рассогласовании в три градуса и более, и "такая ситуация не ведет к катастрофе ни при каких обстоятельствах", так как действия экипажа при таком сценарии "известны и отработаны".

Версия, что закрылки вообще не убрались, также кажется эксперту сомнительной. "В этом случае скорость растет и как подсказка командиру срабатывает световая и звуковая сигнализация: скорость превышена, убери механизацию! Кричит она на всю кабину. Не слышать ее просто невозможно. И звук этот, естественно, должен быть записан на речевом самописце. Но его почему-то там нет", – рассказал бывший летчик.


Эксперт засомневался и в показаниях свидетелей крушения лайнера. По его словам, ночью в темноте даже на расстоянии десяти метров уже ничего не видно. "А свидетели почему-то видят какой это был борт, что он находился на закритических углах атаки, падал хвостом вниз", – отметил источник. При этом он указал на чрезмерное развитие ведомствами версии падения лайнера из-за закрылок.

Бывший летчик-испытатель выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, "для экономии топлива, для взлетных и посадочных характеристик на самолете создается задняя центровка", то есть большая часть груза помещается в задний отсек. Он отмечает, что этот хвостовой склад находится вблизи от двигателей, проводки и многого другого. "Если предположить, что в этом багажнике находилось какое-то взрывное устройство, то оно могло повредить рулевые поверхности, вывести из работы двигатели и привести к тому, что самолет стал неуправляемым и падал именно хвостом вниз", – заключил эксперт.

Напомним, ранее летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев выразил сомнение в том, что Ту-154 мог упасть из-за технической неисправности. "Это какая-то мистика. То же самое с недавней жесткой посадкой Ил-18 — это самолет, который не падал никогда. Не может упасть этот самолет, ну никак не может! Но упал. Мне кажется, это уже старые самолеты начинают мстить за то, что мы новые самолеты не создали в России", – заявил авиаэксперт.

Автор: Константин Улюкаев29 декабря 2016, 12:31

комментарии

Политика

Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)

Проишествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
Модель умерла после липосакции
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
За что любят новый год
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
Шоу-бизнес

Прозябающая в нищете поп-звезда родила в Бразилии

Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз
Спорт

Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина

Норвежец во время фотографирования махнул рукой и покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу
Шоу-бизнес

Тарасов празднует развод с Бузовой

Футболист показал, где проводит время после суда
Шоу-бизнес

Самые громкие свадьбы 2016 года

Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год

Гороскоп

Новогодний ритуал очищения жилья
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Фоторепортажи

Звезды встречают Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru