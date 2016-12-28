Названа критическая неисправность Ту-154

Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах.

Представитель оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС сообщил, что расшифровка поднятых на поверхность черных ящиков рухнувшего Ту-154 продолжается. Он отметил, что первые официальные результаты анализа информации бортовых самописцев могут быть обнародованы в течение ближайших суток.

Эксперт назвал неисправность, которая, по предварительным данным, привела к трагедии, – некорректная работа механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. "Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", – цитирует "Интерфакс" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС. По словам специалиста, есть все основания предполагать, что катастрофу спровоцировали технический и человеческий факторы.

Также несколько экспертов считают, что катастрофа под Сочи могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах. В этом уверен и заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, передает РБК.

Он пояснил, что для определения этих параметров на Ту-154 установлена система воздушных сигналов СВС-72, которая состоит из приемников динамического и статического давления. Если в ее работе случился сбой, то пилоты не могли адекватно оценивать скоростные характеристики самолета.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.