Что означают последние слова пилотов Ту-154

Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования.

Согласно данным с бортового самописца, поначалу оба пилота растерялись, однако потом они до последнего пытались спасти самолет, сообщает Life.ru. "Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!", – рассказал источник.

По мнению экспертов, полагаться исключительно на мнение пилотов нельзя, их версию трагедии еще предстоит проверить. "Это может быть субъективный взгляд со стороны экипажа, который, правда, подтверждает записанный звук автоматической речевой сигнализации, оповещающий экипаж о превышении угла атаки", – пояснил специалист.

Звук, о котором идет речь, – характерный сигнал автоматической системы оповещения. "Он срабатывает при потере скорости или когда крыло находится на полном нагружении и больше самолет поднять не может", – рассказал летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

По мнению экспертов, технические неполадки с закрылками могут привести к потере управления самолетом. Магомед Толбоев объяснил растерянность пилотов тем, что крушение самолета при таких обстоятельствах "происходит очень быстро, и многие летчики просто не знают, что делать в такой ситуации. Это касается не только военных летчиков, но и гражданских".

"Это отказ авиационной техники. Неуборка закрылка или уборка только с одной стороны приводит к разрушению полукрыла самолета. С той стороны, откуда они были выпущены, происходит сваливание самолета и потеря скорости", – отметил специалист.

С ним согласен и вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. По его словам, из-за неубранного закрылка подъемная сила одного крыла будет существенно отличаться от силы другого, поэтому самолет начнет переворачиваться.

"Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолетом очень тяжело", – рассказал Заболотский. "Остановить эту ситуацию можно было при наличии запаса высоты, но на момент трагедии у пилотов Ту-154 его еще не было", – уточнил Магомед Толбоев.

Однако ряд экспертов считает, что какие-либо выводы делать пока рано, так как необходимо дождаться данных с параметрического самописца, фиксирующего работу узлов и агрегатов лайнера. Авиационный эксперт Сергей Крутоусов, в частности, предположил, что причиной аварии мог стать человеческий фактор.

"При пилотировании при наборе высоты в штурвальном режиме основная трудность состоит именно в выдерживании скорости, что является стабильностью при пилотировании и удерживании лайнера по тангажу при скорости набора высоты 500–550 км в час", – сказал Крутоусов. Он заключил, что Ту-154 из-за этого мог потерять подъемную силу и свалиться с эшелона.

В Главном военном следственном управлении заявили, что причиной аварии вероятнее всего стал технический фактор. "Причиной катастрофы Ту-154 при наборе высоты мог стать отказ гидросистемы самолета, что привело к полной утрате способности экипажа управлять машиной. Причиной отказа гидросистемы самолета могло стать короткое замыкание в одном из двигателей лайнера", – отметили в ведомстве.

В Росавиации также признали возможную неисправность Ту-154. Тем не менее эксперты не исключают и другие версии: попадание птицы в двигатель лайнера, некачественное топливо и нарушение центровки судна.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.