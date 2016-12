Мужчины оказались в опасности перед Новым годом

На закономерность подобных запросов в интернете впервые обратил внимания блогер по имени Макс Бенвелл. Результаты своего исследования он опубликовал в виде диаграммы в Twitter.

Cудя по картинке, женщины в принципе гораздо чаще задаются вопросом о разрыве отношений, однако перед новогодними праздниками они начинают делать это гораздо более активно. Возможно, таким образом барышни пытаются с нового года начать жизнь с чистого листа, но, судя по всему, не знают, как лучше это претворить в жизнь.

searches for 'should i break up with my boyfriend?' surging right now pic.twitter.com/3zVc63WGww