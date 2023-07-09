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Что готовит Татьяна Буланова: рецепт сырников с медом

Что готовит Татьяна Буланова: рецепт сырников с медом
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Творить чудеса на кухне можно без всякого волшебства. Певица Татьяна Буланова знает, что рецепт сырников с медом невероятно хорош.

Приносить людям радость можно по-разному. Кто-то поет, кто-то танцует, а Татьяна Буланова еще и готовит. На кухне она выглядит органично, а хозяйничает с умом. Оттого и блюда в ее исполнении выглядят привлекательно.

Девять лет назад звезда посетила программу "Время обедать!", где продемонстрировала кулинарное мастерство. Вместе с автором песни "Цветок" Сергеем Любавиным она дала рецепт сырников с медом. Татьяна Буланова показала, как готовить простую и вкусную пищу для души.

Ингредиенты

Творог — 400 граммов,

Куриное яйцо — 1 штука,

Сахар — 10 граммов,

Мука — 1 стакан,

Изюм — 100 граммов,

Курага — 100 граммов,

Ванилин — 2 грамма,

Соль — по вкусу,

Мед — по вкусу,

Джем или сметана — по вкусу.

Рецепт сырников

Готовит Татьяна Буланова довольно быстро, но при этом внимательно и на совесть. Заранее она замачивает и нарезает на мелкие кусочки курагу, которая служит начинкой.

Итак, звезда размешивает творог со взбитым яйцом и сахаром. Следом в этот состав добавляет ванилин, соль и муку.

Затем певица месит тесто руками. Чтобы рецепт сырников оправдал ожидания, оно не должно прилипать к рукам. В идеале консистенция получается гладкой.

Выполнив задачу, Татьяна Буланова равномерно начиняет тесто изюмом и курагой. В итоге артистке остается лишь сформировать сырники аккуратной формы.

В конце концов Татьяна Буланова выливает на разогретую сковороду растительное масло и обжаривает сырники с двух сторон до готовности.

Конечно же, рецепт сырников подразумевает красивую сервировку. К разложенному на тарелки лакомству можно добавить джем или сметану.

К обязательным компонентам Татьяна Буланова относит мед. И не зря! Он прекрасно сочетается с ее творожным блюдом.

9 июля 2023, 20:04
Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

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