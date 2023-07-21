Дочь Успенской о личной жизни Тесты Болезнь Блиновской Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Пятница 21 июля

21:30"Я парень огонь": Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами 20:03"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд 19:05Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале 18:17Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук 17:43"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову 16:25"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней 14:17"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне 13:09Адвокат заявил о болезни оставленной под домашним арестом Блиновской 12:59"Я не выздоровела": Кристина Асмус подверглась домашнему насилию 11:17В Хабаровском крае мужчина выкинул с балкона чужого годовалого ребенка 10:59Передвигающийся на протезах Костомаров показал кадры с тренировки 10:36"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской 10:18В Махачкале медсестры издевались над пациентом психдеспансера и записывали это на видео 08:00Стоматолог рассказала об опасности неправильного прикуса 06:36Семейство пони приютило собаку – видео 04:11"Станцевал для нас": дружелюбного кита сняли на видео 02:19В Москве придумали, как избавиться от нераспроданной недвижимости 01:01"Страсть и любовь": Михалкову из "Уральских пельменей" сняли в закулисье театра 00:37Врач-терапевт рассказал о самых полезных для здоровья напитках 21:06Дружинина о бегстве Пугачевой: Сама себя наказала 20:12"Не смогла удержаться": Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей 19:14"Не сдаваться!": жажда эмоций заставила Утяшеву рискнуть жизнью 18:14"Мой бой": певец SHAMAN оскандалился из-за нового клипа 17:00Жулин похвастался после развода с Навкой: "У меня сплошные девочки" 16:20Дайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею! 14:50Бывший солист "Челси" Роман Архипов намерен избавиться от недвижимости в США 14:20Друг назвал предварительную причину смерти звезды "Бандитского Петербурга" Виктора Мелихова 11:40В Москве водитель такси наехал на женщину с тремя детьми 09:40Поклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России 08:20Лиса украла смартфон и сняла видео 08:00Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды 06:31Врач раскрыл реальную опасность от тараканов 04:23Бобры затеяли драку в заповеднике – видео 02:18Умер режиссер сериала "Секретные материалы" 00:18Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости 22:46Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного 19:50Агутина-старшего госпитализировали в кардиологическое отделение 18:49Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом 17:56В Калужской области охранники супермаркета избили посетителя 17:39В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость 16:49Оксана Акиньшина показала публике детей 15:56Певица Слава получила предложение выйти замуж 14:13В Москве при столкновении двух автобусов пострадали 13 человек 12:27В аэропортах Москвы отменили или задержали более 20 рейсов из-за непогоды 11:40"Очень круто": Пьеха высказался о лечащейся от алкоголизма МакSим 11:20"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери 10:23Сыгравший Полежайкина актер Казаков раскрыл причину неучастия в съемках "Папиных дочек" 08:40"Мракобесие": сын Газманова оценил масштаб введенных против его семьи санкций 08:05Похоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать 08:00Как сказываются выяснения отношений Гуфа с Королевой и Айзой на психике ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я парень огонь": Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами

"Я парень огонь": Ягудин потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами
87

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин пошалил на кухне с деревянным прибором.

У знаменитостей, как и у простых людей, бывают причуды. Даже солидные мужчины из мира спорта и шоу-бизнеса позволяют себе повеселиться. Чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин предпочитает делать это необычным способом, да еще и на камеру.

В последнее время мужчину так взволновал вопрос похудения, что он решил давать фанатам вредные советы по достижению стройности. Одна из методик, которую спортсмен продемонстрировал на видео, вызвала у публики шок. На кухне Алексей Ягудин задрал джемпер к подбородку и потер скалкой неприкрытую часть тела с волосами.

Фото: телеграм-канал Алексея Ягудина

При этом олимпийский чемпион произносил заговор. "Уйди, жир, с пуза в чужие рейтузы! А меня не тронь — я парень огонь!" — прокричал на видео шутник. В процессе ритуала Алексей Ягудин так старательно прижимал и крутил скалку, что даже запыхался.

В комментариях к ролику даже отметилась звезда фильмов "для взрослых" Ева Эльфи. По словам девушки, лайфхаки фигуриста не эффективные. "Ни одно из этого не работает: еда и питание!" — выразилась красотка.

Ну а преданные фанаты оценили чувство юмора спортсмена. Их Алексей Ягудин совсем не разочаровал. "Обожаю Вас", "Вы очень веселый человек!", "Классный вы какой, как оказалось", — отреагировали поклонники.

21 июля 2023, 21:30
Алексей Ягудин. Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Алексея Ягудина✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров, Басков, Ягудин: кому из звезд Кролик принесет удачу в 2023 году

Фото: Wiese / face to face / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала dfdproduction
Фото: стоп-кадр ютуб-канала Живая Планета
Фото: стоп-кадр ютуб-канала WeiT Media
Фото: стоп-кадр ютуб-канала WeiT Media
Фото: Igor Primak / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Ursula D?ren / dpa / www.globallookpress.com
Фото: Wiese / face to face / www.globallookpress.com

По теме

Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена
Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд

"Я поражаюсь": Малышева уличила в безграмотности российских звезд
В свежем выпуске программы "Жить здорово!" телеведущая Елена Малышева устроила разбор полетов. Главный теледоктор Первого канала развенчала мифы о "чудодейственных" смесях, которыми снабжают себя звезды шоу-бизнеса.

Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале

Транжирит деньги: во сколько Пугачевой обходится отдых в Юрмале
Алла Пугачева с семьей поселилась в особняке Марта. Легендарная советская исполнительница Алла Пугачева покинула Россию на фоне геополитических событий на Украине.

Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук

Как живет Эдита Пьеха: рассказал ее именитый внук
Эдита Пьеха поселилась на даче и давно не выступает. Народная артистка СССР Эдита Пьеха готовится к празднованию дня рождения.

"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову

"Тоже туда-сюда": клеймящая Россию Хаматова не дает покоя Соседову
Актриса давно покинула Россию, но по-прежнему задевает соотечественников. Чулпан Хаматова стала особой, которую нещадно критикуют даже за события далекого прошлого. Репутация артистки заметно испортилась в последние годы.

"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней

"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней
Избранница Максима Виторгана сняла кольцо и собрала вещи перед камерой. Нино Нинидзе выразила чувства в творческой форме. Слухи о расставании звездной пары ходили довольно долго.

Выбор читателей

20/07Чтв"Не смогла удержаться": Собчак выставила интимную игрушку за 1,3 млн рублей 20/07ЧтвПоклонники просчитались: Прилучный раскрыл истинную причину отъезда из России 20/07ЧтвДайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею! 19/07СрдВолочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного 20/07ЧтвДружинина о бегстве Пугачевой: Сама себя наказала 20/07Чтв"Мой бой": певец SHAMAN оскандалился из-за нового клипа