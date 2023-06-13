Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена

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Вторник 13 июня

21:20"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи 20:50Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена 20:20"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме 20:00Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша 19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями 17:00Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 16:40"Станут патриотами": Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд 16:20СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной 16:00Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов 15:40Американский актер из "Однажды в Америке" разбился на мотоцикле 15:20"Не ем уже как два месяца": бывшая жена Безрукова рассказала о предпочтениях в еде 15:00"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной 14:40Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае 14:20Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии 14:00В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар 13:40Поваленный крест на могиле Бондарчук напугал пришедших на Новодевичье кладбище 13:20"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической 13:00"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала 12:40Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье 12:20В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах 12:00Инициативу об уменьшении срока отключения горячей воды прокомментировали эксперты 11:40Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать 11:20"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка 11:00"Идет расследование НЛО": Живущий в США Пресняков рассказал о странном происшествии 10:40Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати 10:20В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 10:00Экономист порекомендовал россиянам не торопиться с покупкой недвижимости 09:40"Тяжело переживал": Как советский секс-символ Старыгин остался один на один с болезнью 09:20"Не инфаркт, и это прекрасно": Пьеха сообщил о своем состоянии после госпитализации 09:00Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России 08:40Щенок умилительно сыграл на игрушечном пианино за вкусняшки – видео 08:20Тест: отгадайте фильм по кадру с бегущим героем 08:005 детективов, от которых сложно оторваться 06:05Зоозащитники нашли новую семью для краснокнижной черепахи: видео 04:18Как отучить домашних животных грызть провода: полезные советы 02:09"Прирожденный певец": пес стал фанатом группы Queen 00:18Как качество сна влияет на аппетит? 22:08Юдашкин, Кучеренко, Колесников: могли ли звезды избежать смерти 20:12"Всегда будете источником вдохновения": известный блогер выразила поддержку Костомарову 18:13Как ангелочки: Эрнст впервые показал дочек от молодой жены 17:22Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога 17:01Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно 16:09Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети 15:27Кудрявцева не может прийти в себя после ужасной трагедии 14:59Запрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби"
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Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена

Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена
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Фигурист Алексей Ягудин заставил россиян лить слезы.

Российский фигурист Алексей Ягудин всегда был очень отзывчивым и добрым. На днях спортсмен вспомнил трагическую дату в истории российского спорта. Он опубликовал снимок с покойным коллегой и другом Денисом Теном, которого убили пять лет назад. На фото совсем еще молодой чемпион улыбается в камеру.

"Сегодня Денису исполнилось бы 30 лет. Светлая память", – написал Алексей Ягудин.

Поклонники оплакивают погибшего молодого чемпиона в телеграм-канале Алексея Ягудина. Комментаторы выражают соболезнования с пониманием, что чемпион Денис Тен ушел рано, когда перед ним были открыты все дороги. И тогда, и сейчас людям сложно смириться с обстоятельствами рокового исхода.

Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в Казахстане. Его зарезали злоумышленники, решившие украсть зеркала с его иномарки. Жизнь талантливого спортсмена оборвалась средь бела дня, когда фигурист попытался помешать беззаконию и вступил с преступниками в полемику. Трагедия шокировала фанатов парня, ведь все произошло неожиданно.

Напомним, Денис Тен завоевал бронзу на зимней Олимпиаде в Сочи. Также он вошел в историю фигурного катания как серебряный медалист чемпионата мира в 2013-м и бронзовый призер чемпионата мира в 2015-м. Он пятикратный чемпион Казахстана.

13 июня 2023, 20:50
Алексей Ягудин. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Алексея Ягудина• Требует проверки

Фоторепортаж

Алексей Ягудин снова выступил в роли шута

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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