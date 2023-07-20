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Четверг 20 июля

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Дайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею!

Дайнеко о поддержке России: Я ни о чем не жалею!

Виктория Дайнеко с юмором отнеслась к западным санкциям.

После начала спецоперации на Украине российские звезды разделились на два основных лагеря. Многие поддержали российскую армию и народ. К сожалению, нашлись и те, кто предательски сбежал из страны и стал поливать грязью некогда любимых поклонников. Популярная певица Виктория Дайнеко в трудное время проявила себя как настоящая патриотка.

В интервью порталу "Утро.ру" артистка призналась, что искренне поддерживает Россию и гордится своей страной. Певица также подчеркнула. что выступает против стремления Запада навязать нам собственную идеологию.

К слову, за свободу слова Виктория Дайнеко попала в санкционные списки Латвии, Канады и Украины, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако звезда эстрады с юмором относится к западным ограничениям.

Певица подчеркнула, что родители гордятся ее патриотической позицией. При этом некоторые знакомые, по словам артистки, перестали с ней общаться, а от некоторых исполнительница отвернулась сама.

"Я ни о чем не жалею!" – отметила Виктория Дайнеко.

Она также рассказала, что без каких-либо препятствий посещает европейские страны. Певица уверенна, что русофобия создана искусственно. По ее словам, обычные люди хорошо относятся к русским за границей.

20 июля 2023, 16:20
Виктория Дайнеко. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Утро.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Виктория блистала на вечеринке в прозрачном платье.
"Цифра 30 меня вообще не пугает, – отмахнулась Дайнеко. – Я не считаю, что это какой-то важный рубеж в жизни".
Певица и ее бессменный продюсер Игорь Матвиенко.
На праздник к юбилярше пришла ее верная подруга, актриса Валерия Коженикова.
По словам виновницы торжества, у ее вечеринки не было сценария. "Мы общались, обменивались новостями, пели в караоке", – перечислила артистка.
Виктория Дайнеко и ее коллега по цеху Юлия Паршута.
На огонек к юбилярше заглянул и Марк Тишман.
"Один из самых приятных моментов – разбор подарков дома. Могу сказать, что друзья учли все мои пожелания", – поделилась радостью довольная именинница.
Любимица звездных модниц, модельер Анастасия Задорина.
У стройной и фигуристой Юлии Паршуты платье хоть и не прозрачное, но тоже очень смелое.
Тишман трогательно поздравил подругу с Днем рождения.
Юбилей Дайнеко посетили солистки группы "Фабрика" Саша Попова и Александра Савельева.
Именинница и ее гости веселились до упаду.
Была на вечеринке и певица Саша Балакирева.
Так как Дайнеко – аллергик, торт для нее сделали без глютена.
"Самый лучший мой День Рождения за все эти чудесные 30 лет! Не устану благодарить всех и каждого!" – написала в соцсетях после праздника Вика.

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