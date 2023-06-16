"Противовоспалительные не помогали": Принимающая лекарства Дайнеко пожаловалась на отеки

Виктория Дайнеко рассказала о серьезной проблеме, которая иногда мешает ей наслаждаться жизнью.

Знаменитой певице 36 лет, однако, глядя на нее, кто в это поверит? Артистка всегда выглядит как девочка и восхищает поклонников своей красотой! Однако, как оказалось, в последнее время звезда не довольна своей внешностью. В своем микроблоге Виктория Дайнеко сделала откровенное признание.

Сейчас победительница "Фабрики звезд" отдыхает в Европе. На днях она прибыла во Францию и с восторгом делилась с поклонниками своими впечатлениями. Но внезапно настроение артистки изменилось, а всему виной проблема, о которой она рассказала подписчикам. Певица пожаловалась на отеки, которые одолели ее лицо. "Это просто ужасно!" – поделилась чувствами она.

Виктория Дайнеко объяснила, что принимает гормональные лекарства. Правда, не объяснила, с чем это связано.

"К сожалению, другие противовоспалительные мне не помогали, поэтому пришлось обратиться к тяжелой артиллерии", – раскрыла подробности артистка.

Собственно, отеки на лице – это побочный эффект препаратов. К счастью, на фоне их приема звезде стало лучше, но внешний вид ее не радует. Выяснилось, что такое с ней приключилось не в первый раз. Отеки сопровождали артистку в один из самых важных дней – накануне свадьбы. И из-за этой проблемы счастливое событие Виктории Дайнеко было испорчено.