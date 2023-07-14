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Пятница 14 июля

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"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство

"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство
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Звезда показала аппетитные формы на видео. Виктория Боня взволновала поклонников.

Бывшая участница шоу "Дом-2" хорошеет с каждым годом. В юности она рванула в Москву из родного Краснокамеска Читинской области и не прогадала. Теперь Виктория Боня известна во многих странах мира, часто путешествует и ежегодно светится от счастья на красной дорожке в Каннах.

Знаменитость, по ее словам, владеет элитной недвижимостью в Монако. Однако это не главная ценность в ее жизни. У звезды шоу "Дом-2" есть дочь, которая любит роскошь и возмущается, когда летает в эконом-классе.

В общем, амбиции у девочки большие, да и есть в кого. Ранее Виктория Боня выступала против повышения минимальной оплаты труда для россиян. По ее словам, надо поддерживать бизнес, а не раздавать деньги "алкоголикам и нищебродам".

Знойная красавица, получившая славу и известность на проекте "Дом-2", уверяет, что всего в жизни добилась сама. Вот и сейчас, после слухов о пластике ягодиц, Виктория Боня похвасталась результатом ежедневных упражнений на пятую точку.

"Я приседаю по 150 раз с весом 20 килограммов каждый день!" — выразилась светская львица в личном блоге. Также Виктория Боня выставила напоказ свое пышное достоинство. Триумфальное видео с формами звезды опубликовал Пятый канал.

14 июля 2023, 14:02
Виктория Боня. Фото: Philippe Farjon/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

Руби Роуз.
Ванесса Хадженс.
Паз Вега.
Шэрон Стоун.
Лиа Мишель.
Хайди Клум.
Мишель Докери.
Энди Макдауэлл.
Трансгендеры Кейтлин Дженнер и Андреа Пежич.
Леона Льюис.

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