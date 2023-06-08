Родные делят огромное наследство Градского в суде

Брат Сафронова умер от отравления водкой Тесты SHAMAN подвергся критике Кушанашвили Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Четверг 8 июня

14:00Родные делят огромное наследство Градского в суде 13:40"Горы пытались от нас избавиться": звезда фильма "Прямой эфир" рискнула жизнью на съемках 13:20Бросившую пить Волочкову сняли с бокалом 13:00Борисова похвасталась дорогущим подарком от тайного спонсора 12:40Малышева и проктолог объявили о последствиях неправильного лечения анальных трещин 12:20“Я была старая, он – глупый”: Кудрявцева поздравила мужа с оловянной свадьбой 12:00Кузьмин оставил жену мерзнуть в подъезде посреди ночи 11:40Стеклобой, стропорез и подзорная труба: 70-летний Вассерман поразил содержимым карманов 11:20"Метастазы в мозгу": Онкобольная звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы 11:00Как сократить время уборки квартиры: советы от дизайнера интерьера 10:40"В приюте для бездомных": певец Данко рассказал о жизни Стаса Барецкого 10:20Риелтор предсказал падение цен на недвижимость в России 10:00Звезда "Дома-2" готовится к выскабливанию из своего тела мертвого ребенка 09:4040-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица 09:20Андрей Малахов описал момент смерти не вышедшего из комы отца 09:00"Надо было вовремя уходить": Соседов о горькой доле покинувшей Родину жене иноагента Пугачевой 08:40"Ждала три года": Костенко купила просторную квартиру без участия Тарасова 08:20Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде 08:00Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых 06:15Доктор Мясников дал советы по улучшению самочувствия в плохую погоду 04:41Важный совет: эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим 02:07Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне 00:13Бросившая спорт Загитова с лопатой шокировала образом дачницы 21:30"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова 21:10Сына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина 20:38"Я не хотел на роды": Топалов про молящую о клизме Тодоренко во время схваток 20:15Сладкий сюрприз: три слитка золота россиянка замаскировала под шоколад 19:59Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности 19:19Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 18:30Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности 18:10Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны 18:03Скончался соавтор программы "Спокойной ночи, малыши!" Меерзон 17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой 14:40Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина 14:2092-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей 14:00Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа 14:00Округлившаяся Бузова опровергла новости о своей беременности 14:00Бытовые проблемы заставили Бородину задуматься о переезде из частного дома в город 13:40СМИ: Пугачева может вернуться в Россию из-за будущего детей 13:20Лучшие новостройки Москвы у парков 13:00"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 12:40В России хотят лицензировать деятельность риелторов 12:20Весь в долгах: объявившего себя наследником Зайцева ищут приставы 12:00Состояние госпитализированной с подозрением на инсульт Федосеевой-Шукшиной изменилось
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Родные делят огромное наследство Градского в суде

Родные делят огромное наследство Градского в суде
62

Александр Градский оставил наследство на сумму более миллиарда рублей.

Народный артист России Александр Градский ушел из жизни 26 ноября 2021 года, оставив после себя огромное не только духовное, но и материальное наследство. Имущество одного из отцов русского рока оценивается на сумму более миллиарда рублей.

Разумеется, на деньги покойного маэстро нашлось не мало претендентов. Перед смертью музыкант успел официально расписаться со своей гражданской супругой Мариной Коташенко, родившей ему двоих наследников.

Наследниками певца также являются его двое старших детей. Они родились в браке с Ольгой Градской (в девичестве – Фартышева). Бывшая супруга композитора тоже желает получить часть денег Александра Градского. По ее словам, артист ей задолжал совместное имущество еще во время развода.

После смерти певца его наследники устроили настоящее шоу, о скандале узнала все страна. Третья супруга уже успела подать в суд на четвертую, а также на своих собственных детей, чтобы получить якобы причитающуюся ей долю.

В какой-то момент среди родных Александра Градского наступила тишина и покой, казалось, что они смогли договориться. Увы, консенсус не достигнут, каждый настаивает на своем. В итоге делить наследство маэстро его дети и жены будут в суде. Первое слушание назначено на четверг, 8 июня.

8 июня 2023, 14:00
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сердце разрывается: первые кадры с частных похорон Градского

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Знакомая рассказала о последних словах Градского перед смертью
Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Бросившую пить Волочкову сняли с бокалом

Бросившую пить Волочкову сняли с бокалом
Недавно Анастасия Волочкова решила кое-что изменить в своей жизни. Неужели попытка не увенчалась успехом? Балерину всея Руси нередко критиковали из-за ее провокационных выходок.

Борисова похвасталась дорогущим подарком от тайного спонсора

Борисова похвасталась дорогущим подарком от тайного спонсора
Ведущая рассказала о предстоящем торжестве в честь своего дня рождения. Известная телеведущая Дана Борисова часто бывает очень откровенна со своей аудиторией.

Малышева и проктолог объявили о последствиях неправильного лечения анальных трещин

Малышева и проктолог объявили о последствиях неправильного лечения анальных трещин
Елена Малышева обсудила в студии своей программы острую наболевшую проблему многих людей. Порой человек испытывает проблемы интимного характера, о которых долго стесняется говорить и не обращается за медицинской помощью.

“Я была старая, он – глупый”: Кудрявцева поздравила мужа с оловянной свадьбой

“Я была старая, он – глупый”: Кудрявцева поздравила мужа с оловянной свадьбой
Телеведущая опубликовала трогательный пост, посвященный десятой годовщине супружеской жизни. В 2013 году Лера Кудрявцева вступила в брак с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет.

Кузьмин оставил жену мерзнуть в подъезде посреди ночи

Кузьмин оставил жену мерзнуть в подъезде посреди ночи
Владимир Кузьмин давно женился и остепенился. Но иногда в его семье случаются неловкие моменты. В 2020 году российский певец Владимир Кузьмин женился в очередной на Екатерине Трофимовой, с которой уже расставался в 2018 году после 17 лет отношений.

Выбор читателей

07/06Срд"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 06/06Втр"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 06/06Втр"Очень переживает": опубликованы кадры пустующих мест на концерте Галкина* 06/06Втр"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала 07/06СрдРезко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 06/06Втр"А где же муженек?": Наташа Королева выставила фото с другим