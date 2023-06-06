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Вторник 6 июня

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Победитель шоу "Маска" Цой рассказал об открытии собственного ресторана корейской кухни

Победитель шоу "Маска" Цой рассказал об открытии собственного ресторана корейской кухни
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Певец Jony вместе с братом Туралом стали владельцами ресторана итальянской кухни la Cometa. побывавший на открытии победитель шоу "Маска" и "Хочу к Меладзе" певец Анатолий Цой признался "Дни.ру", что тоже планирует попробовать себя в качестве ресторатора.

"У меня давно уже зреет такая идея, чтобы открыть собственный уютный ресторанчик, – улыбается 33-летний Цой. – И, как в фильмах, по каким-то дням выходить в зал и спрашивать гостей, все ли им нравится".

"Пока, к сожалению, заниматься этим у меня нет времени, но в скором будущем, я уверен, такое заведение у меня появится, – заверил музыкант. – Я уверен, что это была бы корейская или паназиатская кухня". Стоит заметить, что в Москве сегодня насчитывается более полутора тысяч такие заведений. Всего же в столице работает более 11 тыс. заведений общественного питания, что составляет 1/8 часть всего российского рынка.

А мечтающему о собственном общепите Анатолию Цою хорошо было бы создать коллаборацию с Анитой Цой, которая запустила собственную линии консервации "Цойкины рецепты", где и кимчи, и компоты, и варенья. Бренд "А. Цой" был бы тут вдвойне уместен.

Напомним, в разное время и с разной степенью успеха собственные рестораны запускали Ольга Бузова, Кай Метов, Тимати, Баста, Филипп Киркоров, Баста, Сергей Жуков, Илья Лагутенко и Григорий Лепс. Правда, многие посетители думали, что артисты лично будут их встречать и подавать еду и напитки, а, не увидев в зале кумиров, разочаровывались.

6 июня 2023, 15:40
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
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Фото: Пресс-служба
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Фото: Пресс-служба

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