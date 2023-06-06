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Вторник 6 июня

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Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко

Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко
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Наталья Андрейченко шокировала публику новым снимком.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко недавно оказалась в эпицентре скандала. 67-летняя звезда кино опубликовала в социальных сетях фотографию, что называется, без купюр. Иными словами, она показала лицо без косметики и даже фильтров на снимок не наложила.

Мнение общественности на этот счет разделилось. Многих фотография шокировала, поэтому они принялись критиковать советскую Мэри Поппинс за несценический образ. Другие, наоборот, захотели поддержать актрису, которая стремится выглядеть естественной.

Сама Наталья Андрейченко тоже подчеркнула, что не боится выглядеть такой, какая есть. К слову, ее снимок привлек внимание не только поклонников или критиков, но и экспертов. Так, пластический хирург Надежда Петраш оценила лицо актрисы.

Она отметила, что "главной проблемой" артистки является кожа. По мнению эксперта, Наталья Андрейченко вполне может бороться с возрастными изменениями. Пластический хирург порекомендовала звезде пройти курс аппаратного омоложения.

Кроме того, она подчеркнула, что для актрисы характерен мелкоморщинистый тип старения, которую выдают соответствующие признаки, например, истонченная сухая кожа. Наталья Андрейченко не сможет омолодить кожу при помощи одной лишь пластики, уверена Надежда Петраш.

6 июня 2023, 08:00
Наталья Андрейченко. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Наталья Андрейченко тогда и сейчас: как старела "Мэри Поппинс"

Наталья Андрейченко в фильме &quot;Мэри Поппинс, до свидания&quot;. Кадр Youtube
Наталья Андрейченко в фильме &quot;Леди Макбет Мценского уезда&quot;. Кадр Youtube
Наталья Андрейченко в 2007 году на фестивале &quot;Серебряная калоша&quot;. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Андрейченко в 2016 году с Григорием Пототским. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Андрейченко в 2022 году. Кадр из шоу &quot;Малахов&quot; на телеканале &quot;Россия 1&quot;/smotrim.ru

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